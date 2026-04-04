Member NCT Kompak Beri Dukungan usai Mark Umumkan Keluar dari Grup

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
DUNIA musik K-pop dikejutkan dengan kabar resmi berakhirnya perjalanan sepuluh tahun Mark bersama NCT dan SM Entertainment pada 3 April lalu. Agensi mengonfirmasi bahwa Mark akan resmi meninggalkan grup pada 8 April mendatang.
Tak lama setelah pengumuman tersebut, Mark membagikan surat tulisan tangan yang mendalam melalui Instagram pribadinya. Ia merefleksikan pertumbuhannya sejak debut pada 2016, sekaligus mengungkapkan keinginannya untuk mengeksplorasi jalur musik akustik yang lebih mentah dan menemukan bentuk seni yang sepenuhnya terwujud.
Menanggapi keputusan besar itu, kolom komentar unggahan Mark langsung dipenuhi dukungan hangat dari rekan-rekan satu grupnya. Jaemin terlihat berusaha menghibur Mark dengan menuliskan pesan penuh kasih,
“Sayang, jangan sedih ya, nanti aku kasih cium sayang. Mencintaimu.”
Sementara itu, Jeno secara emosional menyapanya dengan sebutan,
“Leader-ku tersayang! Ayo kita bahagia selalu.”
Haechan dan Chenle juga turut memberikan dukungan. “Aku sayang kamu,” tulis Haechan, disusul oleh Chenle dengan pesan singkat, “Semangat ya!”
Di sisi lain, Jeno juga menyampaikan perasaan jujurnya melalui platform komunikasi penggemar, Weverse, untuk menenangkan NCTzen (nama fandom).
“Pertama-tama, aku minta maaf kepada NCTzen yang pasti merasa sangat kesulitan sekarang. Ini adalah pertama kalinya bagi kami melewati hal seperti ini, jadi menurutku sulit untuk memutuskan apa yang harus dilakukan,” ungkapnya.
Ia mengaku telah banyak berdiskusi dengan para anggota, namun merasa menyesal karena situasi ini tidak dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Meski penuh kesedihan, Jeno tetap berterima kasih atas kasih sayang yang diterima selama beraktivitas sebagai tujuh anggota (7DREAM).
“Berkat kalian, Dream selalu menjadi Dream. Tentu saja ini menyedihkan sekarang, tetapi ini juga merupakan cerita kami. Aku harap kalian tetap menyaksikan mimpi lainnya saat kami melangkah maju,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena belum sepenuhnya bisa membahagiakan penggemar, serta berterima kasih atas cinta yang telah diberikan kepada unit Dream selama ini.
Sementara itu, Mark mengungkapkan bahwa seluruh anggota, tanpa terkecuali, mendukung keputusannya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para anggota yang lebih tua karena telah memperlakukannya seperti adik sendiri, serta kepada anggota yang lebih muda yang memandangnya sebagai sosok pemimpin.
Pasca kepergian Mark, SM Entertainment mengonfirmasi bahwa NCT 127 akan melanjutkan aktivitas dengan tujuh anggota yakni Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, dan Haechan. Sementara itu, NCT DREAM akan beraktivitas sebagai unit beranggotakan enam orang, yakni Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung. (Allkpop/Starnews/Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved