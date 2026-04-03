9 Fakta Menarik Mark NCT, Simak Alasan Ia Dijuluki Anak Emas SM Entertainment

DALAM industri K-Pop yang sangat kompetitif, jarang sekali kita menemukan sosok yang mampu menyeimbangkan bakat luar biasa dengan etos kerja yang tak tergoyahkan. Mark Lee, atau yang lebih dikenal sebagai Mark NCT, adalah pengecualian tersebut. Sejak kemunculannya, ia telah menjadi standar baru bagi apa yang disebut sebagai "Ace" dalam sebuah grup idola.

Perjalanan karier Mark bukan terjadi dalam semalam. Ia melewati proses seleksi ketat dan masa pelatihan yang intensif sebelum akhirnya dikenal dunia.

Berikut adalah 9 fakta menarik Mark NCT yang merangkum perjalanannya dari masa pra-debut hingga menjadi salah satu figur paling berpengaruh di SM Entertainment.

1. Lolos Audisi Global SM di Kanada tanpa Persiapan Khusus

Mark lahir di Toronto dan besar di Vancouver, Kanada. Ketertarikannya pada musik memang sudah ada sejak kecil karena pengaruh orang tuanya yang juga pemusik.

Namun, keputusannya mengikuti "SM Global Audition" pada tahun 2012 sebenarnya tidak direncanakan secara matang.

Dengan bakat alami dan karisma yang kuat, ia berhasil memikat para juri dan menjadi satu-satunya peserta dari lokasinya yang diterbangkan ke Korea Selatan untuk menjadi trainee.

2. Menjadi Bagian dari Proyek Elit SM Rookies

Sebelum debut resmi, Mark diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada Desember 2013. Di sinilah ia mulai mengasah kemampuannya di depan publik.

Mark sering tampil dalam acara "Mickey Mouse Club" versi Korea, di mana ia menunjukkan sisi ceria dan kemampuan menarinya. Masa ini sangat krusial karena membentuk ikatan kuat antara Mark dengan anggota NCT lainnya yang sudah ia kenal sejak remaja.

3. Pemegang Rekor "Pro-Debuter" di Industri K-Pop

Fakta yang paling melekat pada diri Mark adalah julukannya sebagai "Pro-Debuter". Mark mencatatkan sejarah dengan melakukan debut di empat unit berbeda dalam waktu yang sangat berdekatan: NCT U, NCT 127, NCT Dream, dan kemudian grup super SuperM.

Kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai konsep, mulai dari yang ceria hingga yang intens, membuktikan fleksibilitasnya sebagai seorang seniman.

4. Dedikasi Luar Biasa Selama Masa Trainee

Di kalangan staf SM Entertainment, Mark dikenal sebagai salah satu trainee paling rajin yang pernah ada. Ia sering mendapatkan penghargaan "Trainee of the Month" karena kedisiplinannya.

Mark sering menjadi orang terakhir yang meninggalkan ruang latihan, sebuah kebiasaan yang tetap ia bawa bahkan setelah ia menjadi bintang global. Etos kerja inilah yang membuatnya sangat dihormati oleh rekan-rekan satu grupnya.

5. Rapper Pertama SM yang Diakui Secara Luas

Lama dikenal sebagai agensi yang berfokus pada vokal, SM Entertainment mendapatkan pengakuan baru di bidang rap berkat Mark.

Partisipasinya dalam acara "High School Rapper" membuktikan bahwa ia memiliki teknik, flow, dan kemampuan menulis lirik yang setara dengan rapper profesional. Ia berhasil mencapai babak final dan mengubah persepsi publik terhadap "idol rapper".

6. Penulis Lirik yang Sangat Produktif

Mark bukan hanya membawakan lagu, ia juga penciptanya. Sejak debut, Mark telah terdaftar sebagai penulis lirik untuk lebih dari 50 lagu di berbagai unit NCT.

Ia sering menyelipkan pesan-pesan tentang pertumbuhan diri, perjuangan, dan harapan dalam liriknya, yang membuat lagu-lagu tersebut terasa lebih personal bagi para penggemar.

7. Kepribadian yang Rendah Hati dan Religius

Meskipun memiliki popularitas yang masif, Mark tetap dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati. Ia sering mengungkapkan rasa syukurnya melalui doa dan dikenal sebagai penganut agama yang taat.

Sifatnya yang tulus dan sering kali "awkward" dalam situasi sosial justru menjadi daya tarik tersendiri yang membuat fans merasa dekat dengannya.

8. Kemampuan Bahasa yang Menjadi Jembatan Global

Sebagai penutur asli bahasa Inggris, Mark memainkan peran vital dalam ekspansi global NCT. Ia sering menjadi juru bicara utama saat grup melakukan promosi di Amerika Serikat atau Eropa.

Kemampuannya menerjemahkan visi grup ke dalam bahasa internasional membantu NCT membangun basis penggemar global yang sangat solid.

9. Sosok Leader yang Mengayomi di NCT Dream

Meskipun di NCT 127 ia adalah salah satu anggota termuda, di NCT Dream Mark memegang peran sebagai anggota tertua dan leader. Ia dikenal sangat mengayomi adik-adiknya (Dreamies) dan menjadi pilar stabilitas bagi grup tersebut.

Kembalinya Mark ke NCT Dream setelah sempat "lulus" menjadi salah satu momen paling emosional dan bersejarah bagi fandom NCTzen.

Kesimpulan

Mark NCT bukan sekadar produk dari sistem industri K-Pop. Ia adalah perpaduan antara bakat mentah, kerja keras yang ekstrem, dan kepribadian yang autentik.

Sembilan fakta di atas menunjukkan bahwa kesuksesannya saat ini adalah hasil dari dedikasi bertahun-tahun yang dimulai sejak ia meninggalkan Kanada di usia muda.

FAQ: Pertanyaan Populer Tentang Mark NCT

Pertanyaan Jawaban Apa nama asli Mark NCT? Mark Lee, dengan nama Korea Lee Min-hyung. Kapan Mark NCT lahir? 2 Agustus 1999 di Toronto, Kanada. Apa saja unit Mark di NCT? NCT U, NCT 127, dan NCT Dream. Apakah Mark anggota SuperM? Ya, ia terpilih sebagai salah satu anggota grup super tersebut. Apa hobi Mark NCT? Bermain gitar, menulis lagu, dan menonton film. Apa warna favorit Mark? Biru. Di mana Mark sekolah? Ia adalah lulusan School of Performing Arts Seoul (SOPA). Apa makanan favorit Mark? Semangka, nasi goreng, dan roti. Apa posisi utama Mark? Main Rapper dan Main Dancer. Apa akun Instagram Mark? @onyourm__ark.

