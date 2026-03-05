Mark Lee NCT Trending Topic di Media Sosial X, ini Alasannya

Headline
Nama Mark Lee kembali memuncaki daftar trending topic di media sosial X pada hari ini, Kamis (5/3/2026). Ribuan cuitan dengan tagar #MARKLEE dan #NCTDREAM memenuhi lini masa, membuat banyak netizen bertanya-tanya: ada apa dengan sang "Ace" dari SM Entertainment ini?
Fenomena trending-nya Mark Lee bukanlah hal baru, namun kali ini ada alasan khusus yang membuat antusiasme penggemar meledak. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai alasan Mark Lee trending dan profil singkat sang idola.
Pemicu utama Mark Lee menjadi perbincangan hangat adalah pengumuman resmi mengenai NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM FINALE'. Konser yang akan digelar di KSPO DOME, Seoul, pada akhir Maret 2026 ini dipastikan akan disiarkan secara langsung ke 86 kota di seluruh dunia, termasuk Jakarta.
Para penggemar di Indonesia sangat antusias menyambut kabar bahwa mereka bisa menyaksikan aksi panggung Mark Lee melalui layar bioskop (Live Viewing). Selain itu, netizen di X banyak membahas mengenai:
Mark Lee (nama Korea: Lee Min-hyung) lahir di Toronto, Kanada, pada 2 Agustus 1999. Ia bergabung dengan SM Entertainment melalui audisi global dan memulai debutnya pada tahun 2016. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai sosok yang tak tergantikan di industri K-pop.
Fakta Menarik Mark Lee:
Salah satu alasan mengapa publik terus membicarakan Mark di tahun 2026 adalah warisan dari kesuksesan album solonya, THE FIRSTFRUIT, yang dirilis pada April 2025. Album tersebut tidak hanya merajai tangga lagu iTunes di 11 wilayah, tetapi juga diakui oleh para kritikus musik dunia sebagai salah satu album K-pop terbaik dalam satu dekade terakhir.
Lagu utama seperti "1999" dan kolaborasinya dengan Haechan dalam "+82 Pressin'" menjadi tren yang terus diputar hingga saat ini, memperkuat posisi Mark sebagai solois papan atas di samping aktivitas grupnya.
Bagi para NCTzen, pastikan untuk terus memantau informasi resmi terkait tiket siaran langsung di bioskop-bioskop kesayangan Anda agar tidak ketinggalan momen bersejarah dari Mark Lee dan NCT DREAM. (Z-4)
Konser ini merupakan babak penutup atau encore dari rangkaian tur dunia keempat NCT DREAM, The Dream Show 4: Dream The Future.
