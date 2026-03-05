Mark Lee NCT Trending Topic di Media Sosial X, ini Alasannya

Mark Lee NCT(Doc NME)

Nama Mark Lee kembali memuncaki daftar trending topic di media sosial X pada hari ini, Kamis (5/3/2026). Ribuan cuitan dengan tagar #MARKLEE dan #NCTDREAM memenuhi lini masa, membuat banyak netizen bertanya-tanya: ada apa dengan sang "Ace" dari SM Entertainment ini?

Fenomena trending-nya Mark Lee bukanlah hal baru, namun kali ini ada alasan khusus yang membuat antusiasme penggemar meledak. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai alasan Mark Lee trending dan profil singkat sang idola.

Alasan Utama Mark Lee Trending: Final Konser TDS 4

Pemicu utama Mark Lee menjadi perbincangan hangat adalah pengumuman resmi mengenai NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM FINALE'. Konser yang akan digelar di KSPO DOME, Seoul, pada akhir Maret 2026 ini dipastikan akan disiarkan secara langsung ke 86 kota di seluruh dunia, termasuk Jakarta.

Para penggemar di Indonesia sangat antusias menyambut kabar bahwa mereka bisa menyaksikan aksi panggung Mark Lee melalui layar bioskop (Live Viewing). Selain itu, netizen di X banyak membahas mengenai:

Setlist Solo: Spekulasi apakah Mark akan membawakan lagu-lagu dari album solonya yang sukses besar di tahun 2025, THE FIRSTFRUIT.

Visual Teaser: Foto-foto promosi terbaru yang memperlihatkan karisma Mark sebagai pemimpin unit.

Global Power: Fakta bahwa konser ini terjual habis dalam hitungan menit, membuktikan pengaruh Mark dan grupnya yang tak tergoyahkan.

Siapa Itu Mark Lee? Profil Sang "Ace" K-pop

Mark Lee (nama Korea: Lee Min-hyung) lahir di Toronto, Kanada, pada 2 Agustus 1999. Ia bergabung dengan SM Entertainment melalui audisi global dan memulai debutnya pada tahun 2016. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai sosok yang tak tergantikan di industri K-pop.

Fakta Menarik Mark Lee:

Multitalenta: Memegang peran sebagai main rapper dan main dancer, namun juga memiliki kualitas vokal yang luar biasa.

Penulis Lagu Produktif: Mark terlibat dalam penulisan lirik hampir di semua lagu NCT, menjadikannya salah satu idola dengan royalti terbanyak.

Mark terlibat dalam penulisan lirik hampir di semua lagu NCT, menjadikannya salah satu idola dengan royalti terbanyak. Ikon Global: Selain aktif di NCT 127, NCT DREAM, dan NCT U, ia juga merupakan anggota SuperM yang dijuluki "The Avengers of K-pop".

Kesuksesan Solo "THE FIRSTFRUIT" (2025)

Salah satu alasan mengapa publik terus membicarakan Mark di tahun 2026 adalah warisan dari kesuksesan album solonya, THE FIRSTFRUIT, yang dirilis pada April 2025. Album tersebut tidak hanya merajai tangga lagu iTunes di 11 wilayah, tetapi juga diakui oleh para kritikus musik dunia sebagai salah satu album K-pop terbaik dalam satu dekade terakhir.

Lagu utama seperti "1999" dan kolaborasinya dengan Haechan dalam "+82 Pressin'" menjadi tren yang terus diputar hingga saat ini, memperkuat posisi Mark sebagai solois papan atas di samping aktivitas grupnya.

Bagi para NCTzen, pastikan untuk terus memantau informasi resmi terkait tiket siaran langsung di bioskop-bioskop kesayangan Anda agar tidak ketinggalan momen bersejarah dari Mark Lee dan NCT DREAM. (Z-4)