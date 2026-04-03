Profil Mark NCT: Perjalanan Karier, Fakta Unik, dan Diskografi Lengkap

Profil Mark NCT

Dalam industri musik K-Pop yang sangat kompetitif, nama Mark Lee atau yang lebih dikenal sebagai Mark NCT, menonjol sebagai sosok yang fenomenal. Dikenal dengan julukan "Pro-Debuter", Mark telah membuktikan dedikasi dan bakatnya yang luar biasa melalui berbagai unit di bawah naungan SM Entertainment.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam profil, perjalanan karier, hingga fakta-fakta menarik yang membuat Mark menjadi salah satu idola paling berpengaruh di generasi saat ini.

Biodata dan Profil Mark NCT

Lahir dengan nama lengkap Mark Lee (nama Korea: Lee Min-hyung), pria berbakat ini lahir di Toronto, Kanada, pada 2 Agustus 1999.

Baca juga : Mark Resmi Tinggalkan NCT dan SM Entertainment setelah 10 Tahun

Meskipun lahir di Kanada, ia sempat pindah dan besar di Vancouver sebelum akhirnya memutuskan untuk mengejar mimpinya di Korea Selatan.

Informasi Detail Nama Panggung Mark (마크) Nama Lahir Mark Lee / Lee Min-hyung Tanggal Lahir 2 Agustus 1999 Kewarganegaraan Kanada Posisi Utama Main Rapper, Main Dancer, Vocalist Unit NCT U, NCT 127, NCT Dream, SuperM

Awal Mula Karier: Global Audition SM Entertainment

Perjalanan Mark dimulai ketika ia mengikuti SM Global Audition di Vancouver, Kanada. Dengan dukungan penuh dari orang tuanya yang juga memiliki latar belakang musik, Mark berhasil lolos dan resmi menjadi trainee di SM Entertainment pada tahun 2012.

Selama masa pelatihan, ia diperkenalkan sebagai bagian dari SM Rookies pada Desember 2013, sebuah tim pra-debut yang memamerkan bakat-bakat muda agensi tersebut.

Baca juga : Prabowo Tampilkan Pose Finger Heart Bersama Carmen H2H di Blue House Korea

Ketekunan Mark selama masa trainee membuahkan hasil yang luar biasa. Ia dikenal sebagai salah satu pekerja keras di agensi, sering kali menjadi orang terakhir yang meninggalkan ruang latihan.

Hal ini membentuk fondasi kuat bagi kemampuan rap dan menarinya yang kini diakui secara global.

Julukan 'Pro-Debuter': Menguasai Berbagai Unit

Istilah "Pro-Debuter" melekat pada Mark karena frekuensi debutnya yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Mark adalah satu-satunya anggota NCT yang pernah aktif secara bersamaan di hampir seluruh unit utama:

NCT U: Mark memulai debut resminya melalui unit rotasi ini dengan lagu "The 7th Sense" pada April 2016. Penampilannya langsung mencuri perhatian karena kemampuan rapnya yang memiliki flow unik.

NCT 127: Tak lama kemudian, pada Juli 2016, ia debut di unit tetap yang berbasis di Seoul, NCT 127, melalui lagu "Fire Truck".

NCT Dream: Di tahun yang sama, tepatnya Agustus 2016, Mark kembali debut sebagai leader di unit remaja NCT Dream dengan lagu "Chewing Gum".

SuperM: Pada tahun 2019, Mark terpilih menjadi bagian dari "Avengers of K-Pop", SuperM, sebuah grup super yang dibentuk SM Entertainment untuk pasar global, khususnya Amerika Serikat.

Kemampuan Musikalitas dan Penulisan Lagu

Mark bukan sekadar idola yang membawakan lagu buatan orang lain. Ia adalah seorang seniman yang aktif berkontribusi dalam penulisan lirik, terutama bagian rap. Sejak debut, Mark telah terdaftar di Korea Music Copyright Association (KOMCA) dengan puluhan kredit lagu.

Gaya rap Mark sering dipuji karena artikulasinya yang jelas, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Korea. Kemampuannya dalam mengatur ritme dan rima menjadikannya salah satu rapper terbaik di industri K-Pop saat ini.

Selain rap, Mark juga menunjukkan kemampuan vokalnya yang lembut dalam beberapa lagu, serta kemampuan bermain gitar yang sering ia pamerkan dalam konten-konten video santai.

Fakta Menarik: Mark pernah berpartisipasi dalam acara kompetisi rap "High School Rapper" pada tahun 2017. Meskipun sudah berstatus sebagai idola aktif, ia berhasil mencapai babak final dan membuktikan bahwa kemampuan rapnya setara dengan rapper underground maupun profesional lainnya.

Kepribadian dan Pengaruh Global

Di luar panggung, Mark dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati, sopan, dan religius. Ia sering kali menjadi jembatan komunikasi bagi grupnya saat melakukan promosi internasional karena kefasihannya berbahasa Inggris.

Sikapnya yang selalu positif dan penuh semangat (sering disebut sebagai "Golden Child") membuatnya sangat dicintai oleh penggemar maupun rekan sesama artis.

Pengaruh Mark meluas hingga ke dunia mode dan brand ambassador. Dengan citranya yang bersih dan modis, ia sering berkolaborasi dengan merek-merek ternama dunia. Kehadirannya di berbagai pekan mode internasional selalu menjadi sorotan media global.

Diskografi Solo dan Proyek Spesial

Meskipun sangat sibuk dengan kegiatan grup, Mark juga merilis karya solo yang menunjukkan warna musik pribadinya. Melalui proyek SM Station dan NCT Lab, Mark merilis lagu-lagu seperti:

"Child" (2022): Sebuah lagu yang mengeksplorasi perasaan mendalam tentang pertumbuhan dan jati diri.

"Golden Hour" (2023): Menampilkan sisi Mark yang lebih energik dan penuh percaya diri dengan sentuhan humor.

"200" (2024): Karya terbaru yang terus memperkuat posisinya sebagai solois yang patut diperhitungkan.

Kesimpulan: Masa Depan Cerah Sang Ikon

Mark NCT adalah definisi dari talenta yang bertemu dengan kerja keras. Dari seorang remaja asal Kanada yang berani merantau ke Korea, hingga menjadi pilar utama di salah satu grup K-Pop terbesar di dunia, perjalanannya adalah inspirasi bagi banyak orang.

Dengan usia yang masih sangat muda, kontribusi Mark bagi industri musik global diprediksi akan terus berkembang dan memberikan warna baru di masa depan.

Bagi para NCTzen, Mark bukan hanya sekadar idola, melainkan simbol dedikasi tanpa batas. Terus dukung perjalanan karier Mark Lee melalui berbagai unit NCT dan proyek solonya yang selalu dinantikan. (Z-10)

Penafian: Data profil ini disusun berdasarkan informasi terbaru hingga April 2026. Beberapa detail mungkin berubah seiring dengan perkembangan karier artis di masa mendatang.