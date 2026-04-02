Prabowo Tampilkan Pose Finger Heart Bersama Carmen H2H di Blue House Korea

Prabowo bertemu idol Indonesia Carmen H2H di Korea Selatan, bersama Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung kompak menunjukkan simbol finger heart.

KUNJUNGAN kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan menghadirkan momen tak biasa yang langsung mencuri perhatian publik: perpaduan diplomasi tingkat tinggi dengan sentuhan budaya pop.

Dalam agenda resmi di Blue House, Prabowo terlihat berpose santai bersama Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dan Carmen, anggota grup K-pop Hearts2Hearts (H2H) asal Indonesia. Ketiganya kompak menunjukkan simbol finger heart, gestur khas idol K-pop yang identik dengan kedekatan terhadap penggemar.

Potret tersebut diunggah melalui akun resmi Presiden Lee dan segera memantik perhatian, karena menghadirkan sisi lain dari hubungan bilateral yang biasanya kaku dan formal.

Carmen, bernama lengkap Nyoman Ayu Carmenita, menjadi figur kunci dalam momen ini. Ia bukan sekadar tamu, melainkan representasi baru Indonesia di panggung global sebagai WNI pertama yang debut di bawah SM Entertainment, salah satu raksasa industri hiburan Korea Selatan.

Kehadirannya dalam jamuan makan siang kenegaraan menegaskan bahwa hubungan Indonesia-Korea Selatan kini tak hanya bertumpu pada ekonomi dan politik, tetapi juga merambah kekuatan budaya populer sebagai alat diplomasi lunak.

Di balik momen santai tersebut, agenda utama tetap berjalan serius. Prabowo dan Lee sepakat memperkuat hubungan melalui special comprehensive strategic partnership, status eksklusif yang hanya dimiliki Indonesia dalam hubungan dengan Korea Selatan.

Selain itu, kedua negara juga meresmikan 10 nota kesepahaman (MoU) lintas sektor, mempertegas arah kerja sama jangka panjang. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menerima penghargaan tertinggi Korea Selatan, The Grand Order of Mugunghwa.

Momen finger heart itu pun menjadi simbol baru, ketika diplomasi tidak hanya dibangun lewat meja perundingan, tetapi juga melalui sentuhan budaya yang lebih dekat dengan publik global. (Ant/Z-10)