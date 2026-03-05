Daftar 86 Kota yang Siarkan Konser NCT Dream Tour 'The Dream Show 4: Future The Dream Finale'

Headline
KABAR gembira bagi para NCTzen di seluruh dunia! Grup idola K-pop fenomenal, NCT Dream, secara resmi mengumumkan bahwa konser penutup tur dunia keempat mereka yang bertajuk 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM FINALE akan disiarkan langsung ke 86 kota di berbagai penjuru dunia, termasuk Jakarta.
Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi kepada penggemar global yang tidak dapat hadir langsung di lokasi utama konser di Seoul, Korea Selatan. Mengingat antusiasme yang luar biasa, seluruh tiket untuk pertunjukan fisik di Seoul dilaporkan telah terjual habis dalam waktu singkat.
Konser ini merupakan babak penutup atau encore dari rangkaian tur dunia keempat NCT DREAM, The Dream Show 4: Dream The Future. Mengusung konsep futuristik, konser ini merayakan perjalanan sembilan tahun karier ketujuh anggota Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung, sekaligus memberikan gambaran tentang masa depan yang akan mereka bangun bersama penggemar.
Pertunjukan ini menjanjikan skala produksi yang lebih megah dibandingkan tur regulernya, dengan setlist yang mencakup lagu-lagu hits terbaru dari album DREAMSCAPE hingga lagu ikonik seperti "Hot Sauce", "Candy", dan "Hello Future".
Konser finale ini akan berlangsung selama enam hari di KSPO DOME, Seoul Olympic Park, Korea Selatan. Berikut adalah jadwal lengkapnya:
Bagi penggemar di Indonesia, siaran langsung atau Live Viewing di bioskop akan tersedia untuk dua hari pertunjukan saja, yaitu pada:
Jakarta menjadi salah satu dari 86 kota global yang terpilih untuk menayangkan konser ini secara real-time. Selain Indonesia, penayangan ini juga tersebar luas di 9 kota di Korea Selatan, 43 kota di Jepang, serta kota-kota besar Asia lainnya seperti Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Hong Kong, Taipei, dan Macau.
Selain melalui bioskop, penggemar juga memiliki opsi untuk menyaksikan konser secara daring melalui platform global Beyond LIVE dan Weverse pada tanggal 21, 22, 28, dan 29 Maret 2026. (Z-4)
