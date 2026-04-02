Raup Puluhan Juta dari 'Ngamen' di Jalan, Aksi Pinkan Mambo Justru Tuai Reaksi Miris Sang Putri 

Pinkan Mambo (kanan)(Instagram/michelle4sh, Instagram/pinkan_mambo)

PENYANYI Pinkan Mambo kembali menjadi buah bibir setelah aksi totalitasnya melakukan siaran langsung (live) TikTok di pinggir jalan raya wilayah Sepatan, Tangerang. Mantan personel Duo Ratu ini tidak segan bernyanyi dan menari di bawah terik matahari demi menggaet saweran dari para pengikutnya.

Pinkan mengakui bahwa konsep yang ia usung memang menyerupai hiburan rakyat jelata. Saat ditemui di Tangerang, Rabu (1/4), ia secara blak-blakan membandingkan dirinya dengan biduan keliling. “Ya kita kan sama saja kayak dangdut keliling ya. Kan dia pakai rok mini, terus menor, terus bawa gerobak dangdut, ya itu aku,” ujar Pinkan.

Meski terlihat nekat, strategi “ngamen digital” ini terbukti membuahkan hasil yang fantastis. Dalam satu sesi siaran, Pinkan mengaku mampu mengantongi pendapatan hingga puluhan juta rupiah dalam waktu singkat. “Hari ini sudah Rp 26 juta. Dari jam 11.30 sampai jam 3 (sore),” ungkapnya secara gamblang.

Meski begitu, ia mengakui jumlah saweran sangat bergantung pada penonton. “Tergantung, kalau ada yang ngasih misalnya saweran gede gitu, kita sampai magrib. Tapi kalau misalnya sawerannya, cuma kadang sudah nyanyi sampai gempor juga cuma dapat Rp 2 juta. Tapi kalau sudah Rp 2 juta, sejuta tuh sudah nangis lumayan sih gitu,” tuturnya lagi.

Menariknya, seluruh operasional live tersebut dilakukan Pinkan sendirian. Ia merangkap berbagai peran sekaligus demi menekan biaya operasional. “Jadi aku sambil dancer, penyanyi, marketing, promosi, aku juga DJ karena aku yang nge-play music,” pungkasnya.

Namun, fenomena "ngamen" di jalan ini justru mendapat reaksi dingin dari putrinya, Michelle Ashley. Melalui unggahan di akun TikTok @michelle4shh, Michelle secara terbuka mengungkapkan rasa herannya terhadap perubahan sang ibu sejak menikah dengan Arya Khan.

“Sebenarnya aku nggak ngerti deh, semenjak mami tuh kayak nikah lagi sama, ya kalian tau lah ya siapa. Mami tuh kayak downgrade banget. Aku baru aja denger kayak sekarang mami ngamen di jalan,” ucap Michelle dalam unggahannya.

Ia juga menegaskan ketidaksukaannya terhadap situasi keluarga saat ini, termasuk hubungannya dengan suami baru sang ibu.

“Sebelum kalian bisa ngomong apa-apa, aku tuh emang nggak suka sama suaminya yang baru. Lebaran aja aku nggak diundang. Jadi kalian bisa nilai lah ya,” tambahnya.

Rasa kecewa Michelle semakin terlihat saat ia mengunggah deretan foto masa lalu Pinkan Mambo ketika masih berjaya sebagai anggota Duo Ratu. Ia tampak merindukan sosok ibunya yang dulu dikenal sebagai penyanyi papan atas Indonesia sebelum akhirnya memilih turun ke jalan untuk konten TikTok.

Dalam keterangan fotonya, Michelle menuliskan kalimat singkat yang bernada miris, “Aku bersumpah dulu dia adalah seorang Diva. Kok sekarang begitu?” tulisnya menutup unggahan tersebut. (TikTok/michelle4shh, Lampost/P-3)