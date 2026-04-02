IU dan Byeon Woo Seok Tampil Bak Pengantin, Promosi Perfect Crown lewat Undangan Digital

IU dan Byeon Woo Seok Tampil Bak Pengantin.(Dok. Instagram/ellekorea)

MENJELANG penayangan drama Perfect Crown pada 10 April, IU dan Byeon Woo Seok sukses menyita perhatian publik. Keduanya tampil bak pasangan pengantin dalam sampul ELLE Korea edisi April bertema pernikahan impian.

Tak sekadar pemotretan, ELLE Korea juga merilis teaser unik berupa undangan pernikahan digital. Konsep ini menjadi preview pictorial sekaligus menguatkan premis “pernikahan kontrak” antara karakter Seong Hee Joo dan Pangeran Yian dalam drama tersebut.

Dalam wawancara, IU mengaku tertarik pada karakter Seong Hee Joo yang ambisius dan blak-blakan.

“Perjuangannya membangun hubungan dengan Pangeran Yian demi mencapai tujuan terasa menggemaskan sekaligus lucu. Yang paling menarik, dia tidak menyembunyikan keinginannya,” ujarnya.

Baca juga : Sinopsis Drama Korea Perfect Crown: IU Nekat Lamar Byeon Woo Seok demi Status

Byeon Woo Seok pun merasakan kedalaman emosional pada perannya sebagai Pangeran Yian.

“Ia pria dengan status tinggi, tetapi tidak benar-benar memiliki apa pun selain itu. Yang ia inginkan hanya kebahagiaan. Kompleksitas itu sangat memikat,” jelasnya.

Keduanya juga menyoroti chemistry kuat yang terbangun di lokasi syuting. IU menyebut lawan mainnya sebagai sosok yang elegan dan dapat diandalkan.

“Dia terlihat begitu ‘indah’ di layar. Kami terbuka satu sama lain, bahkan soal kesulitan saat akting, dan itu membangun kepercayaan,” katanya.

Baca juga : IU dan Byeon Woo-seok Direncanakan Beradu Akting dalam Drama Wife of a 21st Century Prince

Hal serupa diungkapkan Byeon Woo Seok.

“Kami banyak berdiskusi serius tentang akting, tapi juga sering bercanda. IU sangat detail dalam memahami karakter—saya belajar banyak darinya. Dia juga rendah hati dan jujur, membuat suasana syuting nyaman,” ujarnya.

IU menambahkan, dinamika hubungan karakter mereka akan menjadi daya tarik utama.

“Hee Joo dan Yian saling membutuhkan dan saling mendukung. Perjalanan mereka, baik bersama maupun masing-masing, akan menghadirkan pengalaman yang menarik bagi penonton,” pungkasnya.

Berlatar Korea Selatan abad ke-21 dengan sistem monarki konstitusional, Perfect Crown mengikuti kisah Seong Hee Joo (IU), putri kedua dari keluarga chaebol elit yang memiliki segalanya, kecantikan, kecerdasan, dan ambisi.

Namun, statusnya sebagai rakyat biasa justru menjadi hambatan. Situasi ini membawanya terlibat dengan Pangeran Yian (Byeon Woo Seok), putra kedua Raja yang hidup dalam bayang-bayang statusnya sendiri.

Pertemuan keduanya memicu perubahan besar dalam hidup masing-masing.

Perfect Crown dijadwalkan tayang perdana pada 10 April di MBC. (Chosun, ZAPZEE, Asian Wiki/Z-10)