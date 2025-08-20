Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta Gelar Pemotretan Road to Prawirotaman Fashion on the Street

Ilustrasi(Dok Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta)

SWISS-Belhotel Airport Yogyakarta berkolaborasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo serta Lia Mustafa selaku project officer dari acara Prawirotaman Fashion on the Street mengadakan pemotretan yang bertajuk funky indonesia style. Gelar pemotretan ini dihadiri kurang lebih 15 designer dari berbagai wilayah di Kulon Progo yang menampilkan beberapa karya terbaik mereka.

Digelar pada hari Kamis 14 Agustus 2025 lalu, pemotretan ini juga menggandeng berbagai asosiasi seperti asosiasi model dan koreografer dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara berlangsung mulai dari pagi hingga sore hari. Adapun beberapa titik pemotretan yaitu di rooftop pool, lobby area, dan entrance hotel.

Anik selaku perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo juga sangat mengapresiasi acara ini. Harapannya dengan terselenggaranya acara ini dapat membangkitkan semangat dan kreativitas para designer lokal sehingga mampu untuk bersaing dengan designer lain dari berbagai wilayah baik di kancah nasional maupun internasional.

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta merupakan hotel bintang empat jaringan Hotel Internasional di bawah naungan Swiss-Belhotel International dan merupakan salah satu hotel berstandar internasional yang didirikan di Kabupaten Kulon Progo.

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta memiliki 167 kamar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas berstandar internasional, 7 menit perjalanan ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), restoran, lobby, lounge, ruang pertemuan, rooftop pool, rooftop lounge dengan pemandangan yang langsung mengarah ke hamparan sawah dan Pegunungan Menoreh.

Informasi mengenai pemesanan kamar dan promo lainnya dapat menghubungi nomor sales and marketing di (+62) 811-2850-1717. Follow juga Instagram Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta di @swissbelhotelairportjogja. Facebook fanpage Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta atau kunjungi laman swiss-belhotel.com untuk informasi selengkapnya. (H-2)

