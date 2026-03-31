Viral! Clara Shinta Bongkar Dugaan Perselingkuhan Suami, Temukan Video Call tak Senonoh

Clara Shinta(Doc Medcom)

DUNIA jagat maya kembali dihebohkan dengan pengakuan mengejutkan dari selebgram sekaligus pengusaha sukses, Clara Shinta. Melalui unggahan terbarunya yang viral di berbagai platform media sosial, Clara secara blak-blakan membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya.

Isu ini mencuat setelah Clara menemukan sejumlah bukti digital yang mengarah pada pengkhianatan rumah tangga. Tak main-main, bukti yang ditemukan disebut-sebut melibatkan konten video call yang tidak pantas atau tak senonoh.

Kronologi Penemuan Bukti Perselingkuhan

Kecurigaan Clara Shinta bermula dari perubahan sikap sang suami yang mulai menunjukkan gelagat mencurigakan. Dalam keterangannya, Clara mengaku secara tidak sengaja menemukan akses ke komunikasi rahasia suaminya dengan wanita lain.

Ia mengungkapkan bahwa sang suami diduga memiliki perangkat atau akun tersembunyi untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga. Di sanalah, Clara menemukan rekaman atau tangkapan layar video call tak senonoh yang dilakukan oleh suaminya.

Detail Bukti Video Call Tak Senonoh

Berdasarkan pengakuan Clara yang beredar di media sosial, bukti tersebut bukan sekadar percakapan teks biasa. Ia menemukan konten visual yang sangat melukai perasaannya sebagai seorang istri. Hal ini pun langsung menuai simpati luas dari netizen yang mengikuti kasusnya sejak awal.

Clara menyatakan bahwa dirinya merasa sangat terpukul karena selama ini ia berusaha menjaga keutuhan rumah tangga dan mendukung karier serta kehidupan suaminya secara penuh. "Saya tidak menyangka bukti yang saya temukan sejauh ini," ungkapnya dalam sebuah potongan video yang viral.

Dampak Hukum dan UU ITE

Menanggapi kasus ini, pengamat hukum menilai bahwa pembongkaran bukti digital seperti video call tak senonoh di media sosial perlu dilakukan secara hati-hati. Meskipun tujuannya adalah mengungkap kebenaran, terdapat batasan dalam Mata Uang Rupiah (denda) dan sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE jika penyebaran konten asusila dilakukan secara sembarangan.

Namun, bagi korban perselingkuhan, bukti digital seperti ini merupakan alat bukti yang kuat jika kasus ini dibawa ke ranah hukum pidana (perzinaan) maupun gugatan cerai di pengadilan agama.

Respons Netizen dan Dukungan Publik

Sejak kabar ini pecah, kolom komentar akun Instagram Clara Shinta dibanjiri dukungan dari rekan sesama artis dan pengikut setianya. Banyak yang mengagumi keberanian Clara untuk bicara jujur dan tidak menutupi borok rumah tangganya demi menjaga citra semata.

Hingga berita ini diturunkan, pihak suami Clara Shinta belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan yang dilontarkan oleh istrinya tersebut. Kasus ini pun masih menjadi topik hangat yang terus dipantau perkembangannya oleh publik. (Z-4)