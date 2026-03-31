Heboh! Reza Arap Dijodohkan dengan Fuji, Sampai Dapat Julukan Furap

Fujianti Utami Putri

DUNIA hiburan Tanah Air kembali dihebohkan dengan kabar perjodohan antar selebritas yang tak terduga. Kali ini, musisi dan konten kreator Reza Arap mendadak dijodohkan oleh netizen dengan influencer populer, Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji.

Perjodohan ini bahkan telah melahirkan julukan baru bagi keduanya, yakni "Furap" (singkatan dari Fuji dan Arap). Tagar ini mulai membanjiri kolom komentar di berbagai platform media sosial, mulai dari TikTok, Instagram, hingga X (sebelumnya Twitter).

Awal Mula Munculnya Julukan Furap

Lantas, apa yang membuat netizen tiba-tiba menjodohkan keduanya? Berdasarkan pantauan di media sosial pada tahun 2026 ini, perjodohan bermula dari unggahan video yang memperlihatkan interaksi akrab antara Reza Arap dan Fuji dalam sebuah acara publik.

Baca juga : Awal Mula Viral Whip Pink Reza Arap dan Alasan Awkarin Beri Reaksi Pilu

Dalam potongan video yang viral, keduanya tampak berbincang santai dan tertawa bersama. Netizen menilai adanya chemistry unik di antara mereka. Banyak yang beranggapan bahwa kepribadian Fuji yang ceria namun tegas sangat cocok bersanding dengan karakter Reza Arap yang dikenal eksentrik dan memiliki selera seni yang tinggi.

Fenomena "perjodohan" oleh netizen ini memicu beragam reaksi. Sebagian besar penggemar merasa gemas dengan interaksi mereka.

Namun, tidak sedikit pula netizen yang meminta agar publik tidak berlebihan. Beberapa penggemar setia Fuji mengingatkan agar tidak terlalu menekan sang idola dengan perjodohan yang belum tentu diinginkan oleh pihak yang bersangkutan.

Baca juga : Gaduh Temuan Whip Pink di Rumah Reza Arap, Jejak Digital dan Regulasi Nitrous Oxide

Tanggapan Reza Arap dan Fuji

Hingga saat ini, baik Reza Arap maupun Fuji belum memberikan pernyataan resmi terkait status hubungan mereka di luar pertemanan. Reza Arap, yang dikenal sering berinteraksi dengan penggemar secara blak-blakan, terpantau hanya memberikan reaksi singkat berupa emoji di beberapa komentar netizen yang menyebut nama "Furap".

Sementara itu, Fuji tetap fokus pada jadwal pekerjaannya yang padat sebagai brand ambassador dan konten kreator. Bagi Fuji, dijodohkan dengan rekan sesama artis bukanlah hal baru, mengingat sebelumnya ia juga sering dikaitkan dengan beberapa nama besar lainnya.

Tren perjodohan netizen atau shipping memang sering terjadi di industri hiburan Indonesia. Meskipun menghibur, penting bagi penggemar untuk tetap menghormati privasi dan kehidupan pribadi para selebritas tersebut. (Z-4)