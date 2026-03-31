9 Lagu Avenged Sevenfold yang Paling Sering Dibawakan saat Konser

9 Lagu Avenged Sevenfold yang Paling Sering Dibawakan.(Antara)

Avenged Sevenfold atau A7X dikenal sebagai salah satu band metal paling populer dengan deretan lagu yang kuat saat dibawakan secara live. Tidak heran jika setiap konser mereka selalu dipenuhi antusiasme penonton yang sudah hafal dengan lagu-lagu andalan mereka.

Bagi penggemar lama maupun pendengar baru, mengetahui lagu Avenged Sevenfold yang paling sering dibawakan saat konser bisa menjadi bekal sebelum menonton penampilan mereka. Berikut daftar lagu yang paling sering masuk setlist dan selalu dinanti para fans.

1. Afterlife

Afterlife menjadi salah satu lagu Avenged Sevenfold yang paling identik dengan panggung konser. Lagu ini memiliki kombinasi riff cepat, melodi kuat, dan solo gitar yang sangat khas, sehingga hampir selalu berhasil membakar semangat penonton.

2. Hail to the King

Lagu ini termasuk anthem terbesar Avenged Sevenfold. Dengan nuansa megah dan mudah diikuti, Hail to the King sering menjadi momen ketika penonton ikut bernyanyi bersama dari awal hingga akhir.

3. Nightmare

Nightmare dikenal dengan energi agresif dan atmosfer gelap yang kuat. Saat dibawakan secara live, lagu ini mampu menciptakan suasana konser yang intens dan penuh adrenalin.

4. Bat Country

Sebagai salah satu lagu klasik Avenged Sevenfold, Bat Country hampir tidak pernah kehilangan tempat di hati penggemar. Lagu ini juga menjadi salah satu karya yang ikut mengangkat popularitas mereka ke level internasional.

5. So Far Away

Di antara banyak lagu keras yang mereka bawakan, So Far Away hadir sebagai lagu yang lebih emosional. Lagu ini sering menjadi salah satu momen paling menyentuh dalam konser karena memiliki ikatan emosional yang kuat bagi fans.

6. Buried Alive

Buried Alive memiliki karakter unik karena dimulai dengan nuansa yang lebih tenang sebelum berkembang menjadi lebih berat dan eksplosif. Pola ini membuatnya sangat efektif dibawakan di atas panggung.

7. Shepherd of Fire

Lagu ini dikenal luas berkat atmosfernya yang berat dan penuh tenaga. Shepherd of Fire menjadi pilihan yang sangat cocok untuk membangun tensi konser dan menjaga energi penonton tetap tinggi.

8. A Little Piece of Heaven

Salah satu lagu paling unik dan teatrikal dari Avenged Sevenfold ini sering dianggap sebagai penampilan yang paling memorable. Aransemen yang berbeda dari lagu metal pada umumnya membuatnya selalu ditunggu saat konser.

9. Unholy Confessions

Unholy Confessions adalah lagu yang sangat lekat dengan identitas awal Avenged Sevenfold. Bagi penggemar lama, lagu ini termasuk lagu wajib yang selalu dinantikan dalam setlist live mereka.

Kenapa Lagu-Lagu Ini Sering Masuk Setlist?

Ada beberapa alasan kenapa lagu-lagu tersebut hampir selalu dibawakan saat konser Avenged Sevenfold. Selain populer di kalangan penggemar, lagu-lagu ini juga punya karakter yang kuat ketika dimainkan secara live.

Memiliki basis penggemar yang besar dan loyal

Mudah menghidupkan suasana konser

Mewakili berbagai era perjalanan musik Avenged Sevenfold

Sering menjadi lagu favorit yang dinyanyikan bersama penonton

Kesimpulan

Jika kamu ingin menikmati konser Avenged Sevenfold dengan lebih maksimal, sembilan lagu di atas adalah daftar yang wajib kamu kenal. Mulai dari Afterlife, Nightmare, hingga Unholy Confessions, semuanya punya tempat spesial dalam setlist live A7X.

Dengan mengenal lagu-lagu ini, pengalaman menonton konser akan terasa lebih seru karena kamu bisa ikut menyanyikan bagian-bagian paling ikonik bersama ribuan fans lainnya.

FAQ

Apa lagu Avenged Sevenfold yang paling sering dibawakan saat konser?

Beberapa lagu yang paling sering dibawakan saat konser antara lain “Afterlife”, “Hail to the King”, “Nightmare”, dan “Bat Country”.

Apakah setlist konser Avenged Sevenfold selalu sama?

Tidak selalu sama, tetapi beberapa lagu populer biasanya tetap dipertahankan karena sangat dinantikan oleh penonton.

Lagu A7X apa yang wajib dihafal sebelum nonton konser?

“Afterlife”, “Hail to the King”, “Nightmare”, dan “Bat Country” termasuk lagu yang paling direkomendasikan untuk dihafal sebelum menonton konser mereka. (Z-10)