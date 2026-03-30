Annisa Pohan Melahirkan Anak Ke-2, AHY Ungkap Makna Nama Arjuna Hanyokrokusumo

KABAR bahagia datang dari pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (Annisa Yudhoyono). Annisa Pohan melahirkan putra kedua mereka pada Minggu (29/3) pukul 19.28 WIB.

Melalui akun media sosial pribadinya, AHY membagikan momen haru saat mendampingi Annisa Pohan di ruang persalinan. Bayi laki-laki tersebut lahir dengan berat 3,076 kg dan panjang 49 cm.

Putra kedua AHY dan Annisa Pohan itu diberi nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono, yang akrab disapa AHY Junior. Kelahiran ini menjadi penantian panjang keluarga untuk menghadirkan adik bagi putri pertama mereka, Almira Tunggadewi Yudhoyono.

“Sudah sejak lama kami berikhtiar untuk menghadirkan seorang adik bagi putri kami,” tulis AHY.

Nama Arjuna diambil dari tokoh ksatria utama dalam epos Mahabharata yang melambangkan keberanian, kecerdasan, integritas, dan kebijaksanaan.

“Kami berharap putra kami dapat meneladani sifat-sifat tersebut, berani, cerdas, halus budi, namun kuat dalam prinsip,” lanjutnya.

Sementara itu, nama tengah Hanyokrokusumo merupakan pemberian dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nama ini merujuk pada garis keturunan keluarga yang berkaitan dengan Kerajaan Majapahit dan Mataram Islam, termasuk Sultan Agung Hanyokrokusumo.

“Harapannya, nilai-nilai luhur tersebut dapat diwarisi oleh putra kami,” ujar AHY.

Nama belakang Yudhoyono tetap disematkan sebagai simbol perjuangan dan perjalanan hidup menuju keberhasilan.

AHY dan Annisa Pohan berharap putra mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, saleh, berakhlak mulia, serta kelak memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (Instagram @agusyudhoyono/Z-10)