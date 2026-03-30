Pesona Wang Churan Bikin Publik Terpikat, Kariernya Kian Melejit

AKTRIS asal Tiongkok, Wang Churan, semakin mencuri perhatian publik. Tak hanya lewat kesuksesan drama yang ia bintangi, pesonanya yang memikat juga menjadi perbincangan hangat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Wang Churan konsisten tampil dalam berbagai proyek. Visualnya yang anggun dan kuat membuatnya mampu memerankan beragam karakter, sekaligus mengukuhkan citranya sebagai representasi kecantikan modern.

Namanya mulai dikenal luas sejak tampil dalam drama Oh My General. Debut tersebut langsung menarik perhatian dan menghadirkan basis penggemar berkat pesonanya yang menonjol.

Popularitasnya terus terjaga lewat drama Fireworks of My Heart dan Love Heals. Kini, ia mencapai titik baru dalam kariernya melalui drama How Dare You?.

Visual Memikat Jadi Perbincangan

Aktris kelahiran 1999 ini kembali menjadi sorotan berkat visualnya yang dianggap unik di antara aktris top Asia. Bahkan, tak sedikit yang menilai pesonanya mampu menyaingi Dilraba Dilmurat.

Sejak debut, Wang Churan juga kerap dijuluki “Liu Yifei Kecil.” Ciri khas seperti alis tebal, mata besar, serta rambut hitam panjang yang berkilau semakin memperkuat daya tariknya.

Dengan tinggi 172 cm dan aura elegan, ia pun dipercaya menjadi Brand Ambassador Dior serta menghadiri Paris Fashion Week 2026.

Tak Hanya Cantik, Juga Berprestasi

Di balik visualnya, Wang Churan juga memiliki rekam jejak akademik yang mengesankan. Ia menempuh pendidikan di Shanghai Theatre Academy, mengambil jurusan pertunjukan drama sambil aktif berkarier sejak usia 18 tahun.

Selama kuliah, ia meraih penghargaan penampilan panggung dan mendapatkan beasiswa kelas satu berkat prestasi akademiknya. Selain akting, ia juga menguasai tari, piano, dan ukulele, serta memenangkan berbagai kompetisi seni sejak kecil.

Kemampuan artistiknya semakin lengkap dengan bakat menyanyi opera. Ia bahkan turut mengisi soundtrack Oh My General berjudul Covered Water.

Proyek Terbaru

Usai kesuksesan How Dare You?, Wang Churan dikabarkan akan membintangi sejumlah drama baru, termasuk Love Has Fireworks, Hidden Shadows, dan Overdo. (ELLE/Harper’s Bazaar/Z-10)