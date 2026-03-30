2 Tahun Tertutup, Hubungan Lee Hi & Rapper Dok2 Mulai Terbongkar Karena Ini

Hubungan Lee Hi dan Dok2 yang diduga sudah berjalan 2 tahun akhirnya terungkap(Dok. The Koreatimes)

SPEKULASI hubungan asmara antara penyanyi R&B Lee Hi dan rapper Dok2 tengah memanas. Keduanya tertangkap membagikan momen mesra yang langsung viral di media sosial.

Rumor kencan mulai mencuat pada 28 Maret lalu. Meski tidak ada pernyataan resmi dari kedua pihak, interaksi mereka dalam sebuah siaran langsung membuat publik yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar rekan kerja.

Dalam live tersebut, Lee Hi dan Dok2 terlihat santai namun intim, mulai dari saling merangkul hingga menunjukkan gestur yang dinilai sangat couple-like oleh para penggemar. Saat ditanya langsung soal status hubungan, keduanya memilih diam, yang justru semakin memicu rasa penasaran.

Baca juga : Mengapa Kita Sangat Butuh Intimasi? Sains di Balik Hubungan dan "Krisis" Koneksi

Tak lama setelah itu, Lee Hi mengunggah foto kebersamaan mereka di media sosial dengan caption yang langsung jadi sorotan.

"My one and only DOK2 and 808HI, happy birthday!”, tulis Lee Hi. Ia juga menambahkan dalam bahasa Inggris. “HBD to MY MAN DOK2,” yang langsung dianggap sebagai “kode keras” bahwa mereka memang berpacaran.

Dok2 pun membalas dengan unggahan serupa. Dalam fotonya, ia terlihat merangkul pinggang Lee Hi sambil menulis, “TO MY LADY…,” yang semakin memperkuat dugaan hubungan romantis di antara keduanya.

Baca juga : Shin Eun Soo dan Yu Seon Ho Resmi Pacaran, Agensi Akhirnya Buka Suara

Menariknya, momen ini terjadi bertepatan dengan perilisan lagu kolaborasi mereka bertajuk “You & Me,” sekaligus peluncuran label bersama, 808 HI RECORDINGS. Hal ini membuat sebagian netizen bertanya-tanya: apakah ini bagian dari promosi, atau justru pengumuman hubungan yang sengaja dibuat “halus”?

Menurut laporan, Lee Hi (lahir 1996) dan Rapper Dok2 (lahir 1990) disebut telah menjalin hubungan sejak sekitar 2022, dengan perbedaan usia enam tahun di antara keduanya.

Lee Hi sendiri dikenal luas sejak menjadi runner-up K-pop Star Season 1 dan kini diakui sebagai salah satu vokalis R&B papan atas Korea. Sementara itu, Dok2 telah lama menjadi figur penting di skena hip-hop Korea sejak debutnya bersama Dynamic Duo hingga tampil di Show Me the Money.

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi. Namun bagi banyak penggemar, interaksi keduanya sudah lebih dari cukup untuk menyimpulkan satu hal: ini bukan sekadar kolaborasi biasa. (Koreatimes/Z-10)