Produksi Season Baru Masih Dikejar, Ncuti Gatwa Pastikan akan Tetap Berperan sebagai Doctor Who

Doctor Who adalah sebuah program televisi fiksi ilmiah Inggris yang diproduksi oleh BBC. Program ini menceritakan petualangan seorang Time Lord—sesosok alien humanoid penjelajah waktu yang dikenal sebagai Doctor.

Di tahun 2026, semesta Doctor Who berada dalam fase yang sangat produktif di bawah payung "Whoniverse" bersama Disney+ dan BBC. Berikut adalah pembaruan terkini mengenai serial ini:

Ncuti Gatwa tetap menjadi wajah utama serial ini. Setelah kesuksesan Season 14 (atau Season 1 dalam penomoran baru) dan Season 15 yang tayang pada 2025, spekulasi mengenai masa depannya mulai bermunculan. Namun, Ncuti telah mengonfirmasi komitmennya untuk terus memerankan sang Doctor, dengan fokus pada eksplorasi sisi emosional dan gaya busananya yang ikonik.

Kembalinya Spin-off: The War Between the Land and the Sea Salah satu berita terbesar adalah perilisan (atau persiapan tayang) seri spin-off terbaru berjudul The War Between the Land and the Sea. Plot: Fokus pada kembalinya musuh klasik, The Sea Devils. Pemeran: Menampilkan Russell Tovey dan Gugu Mbatha-Raw, serta kembalinya unit militer UNIT yang dipimpin oleh Jemma Redgrave sebagai Kate Lethbridge-Stewart. Alexander Devrient juga kembali sebagai Kolonel Ibrahim.

Visi Russell T. Davies (RTD) Showrunner Russell T. Davies terus memperluas lore Doctor Who dengan sentuhan fantasi yang lebih kental (setelah memperkenalkan elemen supernatural seperti The Toymaker). Di tahun 2026, ia dikabarkan sedang menyiapkan alur cerita besar yang menghubungkan berbagai era Doctor, memperkuat teori bahwa "semua garis waktu kini bersinggungan."

Produksi Season 16 (Season 3 Baru) Produksi untuk musim berikutnya sedang berjalan intensif. Ada rumor mengenai kembalinya beberapa wajah lama (mungkin dalam bentuk cameo atau regenerasi yang tidak terduga) untuk merayakan warisan serial ini yang telah melewati angka 60 tahun.