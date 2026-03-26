Foto Epik Lynx Iberia Mainkan Mangsa Menang Wildlife Photographer of the Year 2026

Foto memukau Josef Stefan yang menangkap momen langka Lynx Iberia bermain dengan tikus memenangkan People’s Choice Award 2026. (Josef Stefan)

SEBUAH potret memukau yang memperlihatkan seekor Lynx Iberia sedang asyik bermain dengan mangsanya resmi dinobatkan sebagai pemenang Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award 2026. Foto karya fotografer asal Austria, Josef Stefan, ini berhasil menyisihkan puluhan ribu kontestan lainnya melalui pemungutan suara publik.

Dalam foto tersebut, kucing besar yang ikonik ini tampak berdiri dengan kaki belakangnya, sementara satu cakarnya terulur seolah sedang menimang seekor tikus sebelum akhirnya memangsanya. Lebih dari 85.000 orang memberikan suara dalam kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Natural History Museum London ini.

Kesabaran di Balik Lensa

Josef Stefan menangkap momen luar biasa ini setelah menghabiskan waktu tiga hari bersembunyi dalam penyamaran di Torre de Juan Abad, Spanyol tengah. Stefan menceritakan selama masa penantian itu, sang lynx hanya muncul sesekali dalam waktu singkat.

"Pada hari kedua, momen spesial ini datang sepenuhnya tanpa terduga. Dia tiba-tiba muncul dengan seekor tikus yang baru ditangkap di mulutnya, berbaring di dekat saya, dan tetap berada di sana dengan penuh perhatian untuk sementara waktu," ujar Stefan kepada CNN.

Tak lama kemudian, pemandangan unik terjadi. Sang lynx mulai memainkan buruannya.

"Dia berulang kali melemparkan tikus itu ke udara, menangkapnya dengan mahir, dan menyibukkan dirinya dengan itu selama sekitar 15 hingga 20 menit. Akhirnya, dia kehilangan minat, menyambar tikus itu, dan menghilang di balik semak-semak, tempat dia memakannya," kenang Stefan.

Simbol Keberhasilan Konservasi

Lynx Iberia, yang dikenal dengan telinga berumbai dan bulu cokelat kemerahan berbintik, pernah menjadi salah satu mamalia paling terancam punah di dunia. Pada awal tahun 2000-an, populasinya merosot tajam hingga hanya tersisa sekitar 100 ekor di Spanyol akibat perburuan dan hilangnya habitat.

Namun, upaya konservasi intensif telah membuahkan hasil. Berdasarkan Daftar Merah IUCN, jumlah individu dewasa naik menjadi sekitar 648 ekor pada tahun 2022. Kembalinya lynx ini ke alam liar bukan hanya menjadi berkah bagi ekosistem, tapi juga bagi para fotografer alam.

"Lynx ini bukan hanya subjek yang langka, tetapi juga simbol kuat tentang betapa efektifnya konservasi alam," pungkas Stefan.

Selain foto lynx tersebut, kompetisi ini juga mengumumkan empat pemenang runner-up, termasuk foto kawanan flamingo di bawah kabel listrik, perkelahian anak beruang di dekat mobil, rusa sika yang membawa kepala rival di tanduknya, serta potret damai keluarga beruang kutub yang sedang beristirahat. (CNN/Z-2)