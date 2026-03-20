Song Joong Ki dan Song Hye Kyo Kembali Viral, ini Alasannya

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
JAGAT hiburan internasional kembali dikejutkan dengan mencuatnya nama mantan pasangan emas Korea Selatan, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Meskipun keduanya telah resmi bercerai pada tahun 2019, pada Maret 2026 ini, nama mereka kembali menduduki puncak trending topic di berbagai platform media sosial.
Pemicu utama kembalinya fenomena "Song-Song Couple" ke permukaan adalah sebuah unggahan viral di platform Threads dari akun @raphaelhhc. Pengguna tersebut mengklaim memiliki informasi internal dari ibunya yang merupakan teman dekat ayah Song Joong Ki.
Dalam unggahan yang telah dibagikan puluhan ribu kali tersebut, disebutkan bahwa salah satu alasan utama perceraian mereka bukan sekadar "perbedaan kepribadian" seperti yang selama ini disampaikan secara resmi. Postingan itu mengklaim adanya konflik antara Song Hye Kyo dengan ayah Song Joong Ki terkait masalah domestik dan perbedaan pandangan hidup yang cukup tajam.
"Ibuku mengatakan salah satu alasan mereka bercerai adalah karena ayahnya menganggap Song Hye Kyo tidak cukup patuh. Hye Kyo menyukai kebebasan, sementara Joong Ki sangat mendengarkan ayahnya," tulis akun tersebut.
Sejauh ini, hubungan antara keduanya dipastikan tetap profesional dan berjalan di jalur masing-masing. Tidak ada indikasi komunikasi pribadi maupun rencana reuni dalam proyek yang sama. Berikut adalah status terkini kedua bintang tersebut di tahun 2026:
Viralnya kembali kisah lama ini membuktikan bahwa dampak budaya dari drama Descendants of the Sun (2016) masih sangat kuat. Penggemar seringkali kesulitan memisahkan citra romantis di layar kaca dengan realitas kehidupan pribadi para aktornya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak agensi HighZium Studio (Song Joong Ki) maupun agensi Song Hye Kyo belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim anonim yang beredar di media sosial tersebut. Publik diimbau untuk tetap bijak dalam menyaring informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. (Z-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved