Viral di Threads, Ini Dugaan Penyebab Perceraian Song Joong-ki dan Song Hye-kyo

Mantan pasangan selebritis Korea Selatan, Song Joong-ki dan Song Hye-kyo.

KISAH perceraian pasangan selebritis Korea Selatan, Song Joong-ki dan Song Hye-kyo, kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, sebuah unggahan viral di platform Threads memicu spekulasi baru terkait alasan di balik perpisahan Song-Song Couple pada 2019 silam.

Informasi ini, yang dilansir dari laman Zoom Entertainment, menyebutkan adanya klaim dari akun yang mengaku sebagai kenalan dekat Song Joong-ki. Unggahan tersebut dengan cepat menarik perhatian warganet dan memicu diskusi luas, terutama di kalangan penggemar K-drama.

Unggahan Viral dan Dugaan Peran Ayah Song Joong-ki

Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa salah satu faktor yang memicu perceraian adalah pandangan ayah Song Joong-ki terhadap Song Hye-kyo. Sang ayah diklaim menilai Hye-kyo kurang menunjukkan sikap patuh dalam hubungan keluarga.

Baca juga : 7 Fakta Perceraian Song Hye Kyo dan Song Joong Ki yang Baru Terungkap ke Publik

“Ibu saya dan ayah Song Joong Ki berteman baik. Ibu saya datang ke pernikahan pertama Song Joong Ki, meskipun tidak mengambil foto karena tidak boleh bawa HP. Dia bilang salah satu alasan mereka bercerai adalah karena ayahnya menganggap Song Hye Kyo tidak cukup patuh,” ujar akun @raphaelhhc dalam platform threads.

Di sisi lain, Song Hye-kyo disebut sebagai sosok yang sangat mandiri. Sementara itu, Song Joong-ki digambarkan sebagai pribadi yang sangat menghormati dan mengikuti keinginan ayahnya. Perbedaan nilai ini diduga memicu konflik berulang dalam rumah tangga mereka.

“Song Hye Kyo adalah orang yang lebih suka kebebasan, sementara Song Joong Ki sangat mendengarkan ayahnya, jadi banyak konflik di antara mereka, yang akhirnya berujung perceraian,” lanjut kutipan dari akun tersebut.

Baca juga : Aldis Burger vs Raksasa Global: Ketika Marketing 'Spam' Aldi Taher Kalahkan Iklan Miliaran

Meski begitu, penting untuk dicatat bahwa klaim tersebut belum pernah dikonfirmasi secara resmi oleh kedua pihak.

Awal Kisah Cinta hingga Dijuluki Song-Song Couple

Song Joong-ki dan Song Hye-kyo pertama kali dipertemukan melalui aktor Jo In-sung pada 2013. Keduanya kemudian dipasangkan dalam drama Descendants of the Sun pada 2016.

Dalam drama tersebut, Song Joong-ki memerankan Kapten Yoo Shi-jin, sementara Song Hye-kyo berperan sebagai dokter Kang Mo-yeon. Chemistry kuat keduanya di layar membuat drama ini meraih kesuksesan besar secara global.

Seiring popularitas drama tersebut, rumor kedekatan mereka mulai mencuat. Setelah sempat membantah, keduanya akhirnya mengonfirmasi hubungan mereka pada 2017 dan kemudian menikah pada tahun yang sama. Penggemar pun menjuluki mereka sebagai “Song-Song couple.”

Pernikahan Singkat dan Perceraian Song-Song Couple

Pernikahan Song Joong-ki dan Song Hye-kyo yang digelar pada 31 Oktober 2017 sempat disebut sebagai salah satu momen paling ikonik di industri hiburan Korea Selatan. Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama.

Pada Juni 2019, keduanya secara resmi mengumumkan perceraian mereka. Proses hukum berjalan cepat dan selesai hanya dalam hitungan minggu. Saat itu, alasan yang disampaikan kepada publik adalah perbedaan kepribadian.

