Profil Tsutomu Shibayama: Sang Maestro di Balik Era Emas Doraemon yang Berpulang akibat Kanker Paru

Shibayama paling dikenal karena menyutradarai serial film Doraemon selama lebih dari dua dekade.(Dok. Guardian Live)

Dunia animasi internasional berduka atas wafatnya Tsutomu Shibayama pada 6 Maret 2026. Sutradara legendaris yang dikenal sebagai sosok paling berpengaruh dalam waralaba Doraemon ini meninggal dunia di usia 84 tahun akibat kanker paru-paru.

Kabar ini menjadi duka mendalam bagi jutaan penggemar anime lintas generasi yang tumbuh bersama karya-karyanya.

Profil Tsutomu Shibayama: Perjalanan Karier dan Fondasi di Dunia Animasi

Lahir di Tokyo pada 9 Maret 1941, Shibayama memulai karier profesionalnya di Toei Animation pada 1963. Ia merupakan salah satu saksi sekaligus pelaku sejarah pertumbuhan industri anime Jepang.

Setelah sempat bekerja di Shin-Ei Animation, Shibayama memutuskan untuk mendirikan studionya sendiri, Ajia-do Animation Works, pada 1978.

Keputusannya untuk fokus pada konten anak-anak dan keluarga menjadikannya salah satu sutradara paling dihormati. Ia memiliki kemampuan unik dalam menerjemahkan pesan moral yang berat ke dalam narasi yang ringan dan penuh petualangan.

Daftar Karya Ikonik Tsutomu Shibayama

Doraemon (TV & Film): Chief Director (1984-2005) dan Sutradara 22 film layar lebar.

Chibi Maruko-chan: Sutradara serial TV (1990–1992).

Nintama Rantaro: Sutradara utama (1993–2012).

Ranma ½: Sutradara musim pertama.

Lupin III: The Mystery of Mamo: Layout artist dan animator kunci.

Dedikasi Dua Dekade untuk Doraemon

Bagi banyak penggemar, Shibayama adalah "jiwa" dari Doraemon. Di bawah arahannya, film-film Doraemon tidak hanya menjadi tontonan hiburan, tetapi juga sebuah tradisi tahunan di Jepang. Film-film seperti Nobita and the Castle of the Undersea Devil hingga Nobita in the Wan-Nyan Spacetime Odyssey menjadi bukti kepiawaiannya dalam meramu elemen fiksi ilmiah dengan kehangatan emosional.

Ia berhasil menjaga konsistensi karakter Nobita, Doraemon, Shizuka, Giant, dan Suneo tetap relevan meski zaman terus berubah. Inilah yang membuatnya dijuluki oleh sebagian kalangan sebagai salah satu "Bapak Animasi Nasional" Jepang.

Penghargaan dan Penghormatan Terakhir

Atas dedikasinya selama lebih dari 60 tahun di industri animasi, Tsutomu Shibayama menerima berbagai penghargaan prestisius, termasuk:

Tahun Penghargaan 2012 Lifetime Achievement Award dari Agency for Cultural Affairs 2018 Lifetime Achievement Award di Tokyo Anime Award Festival

Pihak keluarga telah melaksanakan prosesi pemakaman secara tertutup dan meminta publik untuk memberikan ruang privasi. Warisan Shibayama akan tetap hidup melalui ribuan episode dan puluhan film yang akan terus menginspirasi generasi mendatang tentang arti persahabatan sejati.

FAQ: Siapa Tsutomu Shibayama?

Kapan Tsutomu Shibayama meninggal? Ia meninggal pada 6 Maret 2026 karena kanker paru-paru.

Apa peran utamanya di Doraemon? Ia adalah sutradara utama untuk serial TV (1984-2005) dan menyutradarai 22 film layar lebar Doraemon secara beruntun.

Apa studio yang didirikannya? Ia mendirikan Ajia-do Animation Works pada tahun 1978. (Z-10)