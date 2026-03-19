Miley Cyrus Konfirmasi Selena Gomez Hadir di Spesial 20 Tahun Hannah Montana

KABAR gembira bagi para penggemar Disney Channel era 2000-an. Miley Cyrus secara resmi mengonfirmasi sahabat sekaligus mantan rekan sejawatnya, Selena Gomez, akan hadir sebagai tamu spesial dalam acara Hannah Montana 20th Anniversary Special.

Dalam wawancara terbarunya dengan Variety, Cyrus mengungkapkan keterlibatan Gomez tidak lepas dari peran Alex Cooper, pembawa acara podcast Call Her Daddy sekaligus penggemar berat serial tersebut. Cooper menjadi sosok yang menjembatani kehadiran pemeran karakter Mikayla itu untuk ikut merayakan dua dekade perjalanan sang bintang pop fiktif.

"Saya menyayangi Selena, tetapi saya tidak menyadari betapa berartinya persahabatan kami bagi para penggemar," ujar Cyrus saat mengonfirmasi partisipasi Gomez.

Kenangan dari Malibu hingga Panggung Utama

Selain membawa kembali Gomez, Alex Cooper juga memberikan masukan kreatif untuk pembukaan acara spesial ini. Ia menyarankan Cyrus untuk memulai tayangan dengan adegan berkendara dari kediamannya di Malibu menuju studio syuting.

Ide ini sempat membuat Cyrus merenung tentang perjalanan hidupnya yang selaras dengan karakter Hannah Montana. "Saya tidak terpikirkan korelasi antara rumah Hannah di Malibu dengan rumah saya di Malibu," jelas Cyrus. "Serta kejadian rumah saya yang terbakar habis dan bagaimana saya membangunnya kembali."

Tak hanya soal tamu undangan, Cyrus juga bersiap menghidupkan kembali katalog lagu ikonik Hannah Montana. Penyanyi berusia 33 tahun tersebut akan membawakan lagu "Best of Both Worlds" untuk pertama kalinya sejak tahun 2008. Menariknya, Cyrus mengaku hanya butuh tiga kali latihan untuk mengingat kembali semua koreografi dan liriknya.

"Rasanya benar-benar seperti mengendarai sepeda (otomatis ingat). Para penari melakukan gerakan tertentu, dan saya berteriak, 'Itu bukan gerakan aslinya!'," kenang Cyrus sambil tertawa. "Mereka bilang, 'Yah, kami mencoba membuatnya lebih modern.' Saya pun membalas, 'Itu tidak rusak, jadi jangan diperbaiki!'"

Mengakhiri Rumor Perseteruan Lama

Kehadiran Selena Gomez dalam perayaan ini sekaligus mempertegas hubungan baik keduanya. Pada tahun 2007, Gomez dikenal memerankan karakter Mikayla, bintang pop saingan Hannah Montana yang memicu rumor perseteruan di dunia nyata.

Namun, Gomez telah membantah kabar miring tersebut sejak lama. Dalam wawancara dengan W pada 2016, ia menegaskan bahwa gesekan yang terjadi hanyalah bumbu remaja biasa.

"Kami tidak pernah berseteru. Kami berdua menyukai pria yang sama saat berusia 16 tahun. Itu hanya seperti drama Hilary Duff-Lindsay Lohan: 'Oh Tuhan, kita menyukai laki-laki yang sama!' Sekarang hidup kami sudah benar-benar mapan masing-masing," ungkap Gomez.

Reuni ini diharapkan menjadi momen nostalgia terbesar bagi generasi yang tumbuh bersama kedua bintang besar jebolan Disney tersebut. (People/Z-2)