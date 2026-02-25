Selena Gomez Diminta Ceraikan Benny Blanco setelah Terungkap Kebiasaan Buruknya

Selena Gomez(Michael Tran / AFP)

KABAR kurang sedap menerpa rumah tangga pasangan selebritas Selena Gomez dan Benny Blanco. Belum lama mengecap manisnya pernikahan yang digelar pada November 2025 lalu, kini sang suami, Benny Blanco, justru menjadi sasaran empuk kritik tajam netizen hingga muncul desakan untuk bercerai.

Terungkap di Podcast Terbaru: Kaki Kotor dan Kurang Etika

Masalah ini mulai mencuat ke publik pada akhir Februari 2026, tepat saat Benny Blanco meluncurkan proyek podcast terbarunya yang berjudul "Friends Keep Secrets". Dalam salah satu cuplikan video yang beredar luas di media sosial, Benny terlihat duduk santai di sofa tanpa menggunakan alas kaki.

Namun, perhatian penonton justru teralihkan pada kondisi telapak kaki Benny yang terlihat sangat kotor dan menghitam. Hal ini memicu gelombang rasa jijik dari para penggemar Selena Gomez (Selenators) yang menganggap perilaku tersebut sangat tidak higienis untuk ditampilkan di ruang publik.

Tak hanya soal kebersihan kaki, Benny juga menuai kecaman karena secara sengaja mengeluarkan gas (kentut) saat proses rekaman berlangsung. Ia bahkan sempat berseloroh dengan menanyakan apakah suara tersebut tertangkap oleh sensor mikrofon. Aksi yang dianggap kurang beretika ini menjadi puncak kemarahan fans di jagat maya.

Desakan Cerai dari Penggemar

Melihat serangkaian kebiasaan yang dianggap "jorok" tersebut, banyak netizen yang langsung menyerbu akun media sosial Selena Gomez. Mereka meminta pelantun "Love On" tersebut untuk mempertimbangkan kembali pernikahannya.

"Aku tidak percaya Selena membiarkan pria ini menyentuhnya. Benar-benar menjijikkan," tulis salah satu pengguna di platform X. Beberapa penggemar lain bahkan terang-terangan menuliskan tagar #DivorceBenny sebagai bentuk protes atas perilaku sang produser musik.

Respons Selena Gomez

Hingga berita ini diturunkan, Selena Gomez terpantau belum memberikan pernyataan resmi terkait perilaku suaminya yang sedang viral tersebut. Selena selama ini dikenal sangat membela Benny Blanco dari berbagai serangan trolls di internet, namun kali ini tekanan dari basis penggemarnya sendiri terasa jauh lebih besar.

Bagi publik, kontroversi ini seolah memvalidasi kekhawatiran mereka sejak awal hubungan ini diumumkan. Meskipun Selena sering mengunggah momen romantis bersama Benny, faktor kebersihan diri dan perilaku di depan umum kini menjadi batu sandungan serius bagi citra pasangan ini di tahun 2026. (Z-4)