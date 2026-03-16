Sinopsis Tunggu Aku Sukses Nanti, Film Keluarga yang Dibintangi Adzana Ashel

MOMEN Lebaran biasanya identik dengan kehangatan keluarga, namun bagi sebagian orang, kumpul keluarga bisa menjadi sumber tekanan mental akibat pertanyaan-pertanyaan "kapan sukses". Premis inilah yang diangkat dalam film terbaru produksi Rapi Films berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti.

Film yang disutradarai oleh Naya Anindita ini menjadi salah satu tontonan yang paling dinanti pada tahun 2026, terutama karena keterlibatan eks member JKT48, Adzana Ashel, yang memulai debut akting layar lebarnya dengan peran yang cukup emosional.

Cerita berfokus pada kehidupan Arga (Ardit Erwandha), seorang pemuda yang sudah menganggur selama tiga tahun setelah lulus kuliah. Di tengah kesuksesan sepupu-sepupunya yang sudah mapan, Arga merasa menjadi "beban keluarga" dan selalu menjadi sasaran sindiran pedas dari tante dan kerabatnya setiap kali momen Lebaran tiba.

Tekanan yang dihadapi Arga tidak hanya datang dari luar. Di dalam rumah, kondisi ekonomi keluarganya sedang di ujung tanduk. Ayahnya baru saja terkena PHK, rumah nenek yang mereka tumpangi terancam dijual, dan adiknya, Tiara (diperankan oleh Adzana Ashel), terancam putus kuliah karena kendala biaya.

Di sisi lain, kekasih Arga (Maudy Effrosina) juga mulai menuntut kepastian untuk segera menikah. Merasa terdesak oleh keadaan, Arga akhirnya bertekad untuk membuktikan diri. Ia pontang-panting mencari pekerjaan demi mengangkat martabat keluarganya dan menyelamatkan masa depan sang adik. Film ini menggambarkan perjuangan seorang sandwich generation dan kaum muda yang menghadapi quarter-life crisis dengan cara yang sangat relevan dan menyentuh.

Daftar Pemeran Film Tunggu Aku Sukses Nanti

Film ini didukung oleh deretan aktor lintas generasi yang memberikan kedalaman karakter pada setiap adegannya. Berikut adalah daftar pemain utamanya:

Ardit Erwandha sebagai Arga (Tokoh Utama)

sebagai Arga (Tokoh Utama) Adzana Ashel sebagai Tiara (Adik Arga)

sebagai Tiara (Adik Arga) Lulu Tobing sebagai Ibu Arga

sebagai Ibu Arga Ariyo Wahab sebagai Ayah Arga

sebagai Ayah Arga Maudy Effrosina sebagai Andin (Kekasih Arga)

sebagai Andin (Kekasih Arga) Sarah Sechan sebagai Tante Yuli

sebagai Tante Yuli Niniek L. Karim sebagai Nenek

sebagai Nenek Afgansyah Reza sebagai Dwiki

sebagai Dwiki Reza Chandika sebagai Wicak

sebagai Wicak Fita Anggriani sebagai Fani

Selain nama-nama di atas, film ini juga menghadirkan penampilan spesial (cameo) dari almarhum Vidi Aldiano yang sempat melakukan syuting sebelum berpulang, menjadikannya kado perpisahan yang mengharukan bagi para penggemar.

Kapan Film Tunggu Aku Sukses Nanti Tayang?

Bagi Anda yang sudah tidak sabar menyaksikan debut akting Adzana Ashel dan kisah inspiratif Arga, film Tunggu Aku Sukses Nanti dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 18 Maret 2026.

Penayangan ini sengaja dipilih untuk menyambut momen libur Lebaran 2026, sehingga penonton bisa merefleksikan diri bersama keluarga setelah menonton perjuangan Arga di layar lebar.