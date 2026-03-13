Viral Usai Podcast Denny Sumargo, Visinema Tegaskan Akuisisi IP Nussa Sudah Final Sejak 2023

Ilustrasi(Dok Istimewa)

POLEMIK mengenai kepemilikan serial animasi populer Nussa akhirnya menemui titik terang. Pihak kreator dan manajemen menegaskan bahwa status hak kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) Nussa telah resmi dan sepenuhnya berada di bawah naungan Visinema sejak tahun 2023 melalui proses akuisisi korporasi yang sah.

Adapun, isu ini kembali mencuat setelah salah satu pendiri serial Nussa, Aditya Triantoro, hadir dalam podcast "Curhat Bang" bersama Denny Sumargo, Selasa (10/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Adit ini menekankan bahwa Nussa merupakan buah karya kolektif, bukan milik perorangan.

"Nussa adalah kreasi ratusan anak bangsa yang berbakat di Indonesia, bukan hanya satu orang, bukan hanya saya. Jadi tidak etis saja karya tersebut dikaitkan dengan isu perorangan," ujar Adit dalam podcast tersebut.

Baca juga : Gandeng Kreator Baby Shark, Visinema Studios Hadirkan Episoden Spesial Domikado

Akuisisi Jauh Sebelum Polemik Mencuat

Pernyataan Adit tersebut diperkuat dengan keterangan resmi dari pihak manajemen melalui akun Instagram Nussa. Pengelolaan dan kepemilikan penuh oleh Visinema telah dilakukan jauh sebelum isu-isu individu terkait serial ini ramai diperbincangkan publik.

"Sejak tahun 2023, kepemilikan dan pengelolaan IP Nussa telah secara penuh berada di bawah Visinema melalui proses akuisisi korporasi yang sah," tulis keterangan resmi perusahaan.

Langkah akuisisi ini disebut sebagai bagian dari komitmen Visinema untuk terus menjaga dan mengembangkan karya yang membawa pesan kebaikan bagi generasi muda Indonesia.

Sejak pertama kali tayang pada 2018, Nussa telah bertransformasi menjadi salah satu kanal animasi lokal terbesar di Indonesia. Dengan lebih dari 12 juta pelanggan (subscriber) di YouTube, serial edukasi bernuansa Islami ini konsisten menghadirkan konten moral mulai dari kejujuran hingga sopan santun.

Meski diterpa berbagai isu, manajemen memastikan produksi cerita baru Nussa tetap berjalan konsisten di kanal YouTube resminya. Visinema bertekad untuk terus merawat IP ini sebagai aset kreatif bangsa yang fokus pada tumbuh kembang nilai-nilai positif anak-anak Indonesia. (H-2)