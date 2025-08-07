Gandeng Kreator Baby Shark, Visinema Studios Hadirkan Episoden Spesial Domikado

Episode spesial Domikado hasil kolaborasi antara Pinkfong dan Visinema, berjudul Please, Save My Friends: Cerita Spesial Domikado x Pinkfong(MI/HO)

SETELAH mencetak sejarah lewat Jumbo dan memukau lintas generasi melalui Musikal Keluarga Cemara, Visinema Studios kembali memperkuat komitmen sebagai rumah produksi konten keluarga yang berkualitas, relevan, dan penuh makna.

Kali ini, Visinema Studios melalui program edutainment unggulan mereka, Domikado, menggandeng Pinkfong—studio kreatif asal Korea Selatan yang mendunia lewat lagu dan karakter ikonik Baby Shark.

Kolaborasi ini adalah kali pertama Visinema Studios bekerja sama dengan Pinkfong dan menghadirkan karakter ikonik tersebut dalam sebuah episode spesial Domikado.

Episode berjudul Please, Save My Friends: Cerita Spesial Domikado x Pinkfong telah tayang sejak 19 Juli 2025 di kanal YouTube Domikado dan Pinkfong.

Ini merupakan kolaborasi kedua Visinema Studios dengan studio Korea Selatan, setelah memproduksi Panggil Aku Ayah, adaptasi layar lebar film hits Korea Selatan, Pawn bersama CJ ENM yang akan tayang Agustus ini.

"Kami percaya edukasi bisa dikemas dengan cara yang menyenangkan tanpa kehilangan nilai. Visinema Studios, termasuk lewat Domikado, terus berusaha menawarkan alternatif berkualitas, tayangan yang menghibur dan juga mengajak anak dan keluarga untuk berpikir, berdiskusi, dan bermimpi bersama. Bersama Pinkfong, kami berharap kolaborasi global bisa lahir dari ide-ide lokal yang kuat dan relevan," ujar CEO Visinema Studios Herry Salim.

Sebagai tayangan berbasis puppet show yang menggabungkan hiburan, edukasi, dan interaktivitas, Domikado hadir untuk membangun kreativitas dan empati anak-anak melalui karakter yang beragam: Astrobek, Bea, Beo, Cis-Cis, Cricket, dan Odi—si awan baik hati yang disuarakan oleh voice actor muda berbakat, Putri Sa'ud.

Dalam episode spesial berbahasa Indonesia ini, animasi boneka Domikado berpetualang di bawah laut bersama ikon global Baby Shark dan rubah gemas Pinkfong.

"Saat kami mengenal Domikado, kami langsung tertarik dengan gaya kreatifnya dan potensi kuatnya sebagai tontonan edukatif berbasis boneka. Kolaborasi pertama kami dengan Visinema Studios ini jadi kesempatan yang seru dan bermakna untuk memperkenalkan versi terbaru karakter boneka Pinkfong dengan cara yang lebih imajinatif, menyenangkan, dan dekat dengan budaya lokal," kata Chief Strategy Officer di The Pinkfong Company Bitna Kwon.

Sebelumnya, Visinema Studios telah membuat gebrakan dengan produksi JumboJUMBO, yang telah menjadi film Indonesia paling laris sepanjang masa.

Selain itu, baru-baru ini Visinema Studios juga telah memproduksi kembali Musikal Keluarga Cemara selama musim liburan sekolah.

Dalam waktu dekat, Visinema Studios akan menayangkan film layar lebar Panggil Aku Ayah, yang diadaptasi dari hits Korea Selatan Pawn, serta bersama promotor Antara Suara akan mementaskan Konser Jumbo pada 17 Agustus di Jakarta. (Z-1)