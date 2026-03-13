Ilustrasi(Dok Istimewa)

SERIAL komedi romantis Korea favorit penggemar, Yumi’s Cells, yang dibintangi Kim Go-eun, kembali dengan musim ke-3 dan akan memulai debut streaming pada Senin, 13 April di HBO Max. Dari salah satu waralaba terbesar TVING dan sangat dicintai karena menggabungkan animasi dengan drama live-action, serial drama orisinal delapan episode yang sangat dinantikan ini berfokus pada babak selanjutnya dari perjalanan Yu-mi (diperankan oleh Kim Go-eun) saat ia menjadi Penulis sukses dan bertemu dengan Produser aspiratif, Soon-rok (diperankan oleh Kim Jae-won).

Saat petualangan baru dan romansa yang tak terduga terungkap, ‘Cell Village’ miliknya kembali aktif dengan emosi yang semakin intens.

Dibintangi Kim Go-eun (Yumi’s Cells, Guardian: The Lonely and Great God, Little Women) dan Kim Jae-won (Our Blues, Stealer: The Treasure Keeper), Yumi’s Cells Musim ke-3 disutradarai oleh Lee Sang-yeob, dengan Han So-jin dan Yu Seul-ki masing-masing sebagai Produser Eksekutif dan Produser. Serial ini diproduseri oleh Studio Dragon, Merrycow, dan Studio N.

Stream Yumi’s Cells Musim ke-3 di HBO Max mulai 13 April dan kunjungi kembali Yumi’s Cells Musim ke-1, yang sudah tersedia di HBO Max.