Daftar Musuh Luffy di One Piece Live Action Season 2, Ancaman Baru di Grand Line

One Piece Live Action Season 2(Doc IMDB)

PETUALANGAN Monkey D. Luffy dan kru Topi Jerami berlanjut ke wilayah laut yang jauh lebih berbahaya: Grand Line. Di musim kedua ini, tantangan yang dihadapi bukan lagi sekadar bajak laut kelas teri dari East Blue, melainkan organisasi rahasia berskala global dan perwira tinggi Angkatan Laut yang memiliki kekuatan luar biasa.

Bagi Anda yang mengikuti versi manga atau anime, kemunculan musuh-musuh ini tentu sudah dinanti. Namun, versi live action Netflix memberikan sentuhan visual yang lebih realistis dan intens. Berikut adalah daftar musuh utama yang harus dihadapi Luffy di One Piece Live Action Season 2.

1. Kapten Smoker: Si Pemburu Putih dari Loguetown

Musuh pertama yang langsung mencegat Luffy sebelum benar-benar memasuki Grand Line adalah Kapten Smoker. Diperankan oleh Callum Kerr, Smoker adalah ancaman serius karena ia pengguna Buah Iblis tipe Logia (Moku Moku no Mi) yang membuatnya bisa memanipulasi asap. Di Loguetown, Luffy menyadari bahwa kekuatan fisiknya saja tidak cukup untuk menyentuh pengguna Logia.

Baca juga : One Piece Live Action Season 2 akan Tayang Maret 2026 di Netflix

2. Organisasi Kriminal Baroque Works

Season 2 berfokus pada konflik melawan Baroque Works, organisasi pemburu hadiah yang dipimpin oleh tokoh misterius. Anggotanya dikenal dengan nama sandi angka dan hari:

Mr. 3 (Galdino): Diperankan oleh David Dastmalchian, pengguna kekuatan lilin yang sangat licik.

Diperankan oleh David Dastmalchian, pengguna kekuatan lilin yang sangat licik. Mr. 5 & Miss Valentine: Pasangan agen yang memiliki kekuatan ledakan dan manipulasi berat badan.

Pasangan agen yang memiliki kekuatan ledakan dan manipulasi berat badan. Miss All-Sunday (Nico Robin): Diperankan oleh Lera Abova, ia adalah tangan kanan pemimpin Baroque Works yang misterius.

3. Wapol: Raja Rakus dari Kerajaan Drum

Di Pulau Drum, Luffy harus berhadapan dengan Wapol (Rob Colletti). Mantan raja Kerajaan Drum ini memiliki kekuatan Baku Baku no Mi yang memungkinkannya memakan apa saja dan mengubah tubuhnya menjadi senjata. Pertarungan melawan Wapol menjadi krusial karena berkaitan dengan bergabungnya dokter kapal baru mereka, Tony Tony Chopper.

4. Sir Crocodile: Sang Dalang di Balik Layar

Meskipun konfrontasi penuh mungkin disimpan untuk puncak cerita berikutnya, bayang-bayang Sir Crocodile (Joe Manganiello) sudah terasa sepanjang Season 2. Sebagai pemimpin Baroque Works dan salah satu Shichibukai, dialah musuh paling berbahaya yang mengincar kehancuran Kerajaan Alabasta.

Alur Petualangan Luffy di Season 2

Alur cerita musim ini mengikuti saga "Into the Grand Line". Petualangan dimulai dengan pelarian dari Loguetown, melewati Reverse Mountain, hingga pertemuan dengan Nefertari Vivi di Whiskey Peak. Perjalanan berlanjut ke pulau prasejarah Little Garden dan berakhir di pegunungan salju Kerajaan Drum.

Dengan hadirnya musuh-musuh tangguh seperti Smoker dan agen-agen Baroque Works, One Piece Live Action Season 2 menjanjikan aksi yang lebih megah dan emosional. Kekuatan persahabatan kru Topi Jerami akan diuji habis-habisan sebelum mereka benar-benar menginjakkan kaki di padang pasir Alabasta. (Z-4)