Nicole Kidman Buka Suara Soal Perceraian dengan Keith Urban

Setelah resmi bercerai dari Keith Urban, Nicole Kidman berbagi cerita tentang masa sulitnya dan rencana masa depan bersama anak-anaknya. Simak selengkapnya.(Instagram)

AKTRIS pemenang Oscar, Nicole Kidman, 58, akhirnya memberikan komentar perdana terkait perpisahannya dengan bintang musik country, Keith Urban. Dalam wawancara mendalam bersama Variety yang diterbitkan pada 11 Maret 2026, Kidman merefleksikan perjalanan emosionalnya sejak menggugat cerai pada September 2025.

Setelah beberapa bulan menutup diri dari publik, Kidman mengaku kini dalam kondisi yang lebih baik. "Saya (baik-baik saja), karena saya akan selalu bergerak menuju apa yang baik," ungkapnya saat ditanya mengenai kabarnya pasca-perpisahan.

Aktris bintang Big Little Lies ini menekankan prioritas utamanya saat ini adalah menjaga keutuhan perasaan keluarganya meskipun status pernikahannya telah berubah.

Baca juga : Nicole Kidman Tuntaskan Misi 7 Benua di Antartika Usai Cerai dari Keith Urban

"Apa yang saya syukuri adalah keluarga saya dan menjaga mereka apa adanya dan terus maju. Itu saja," tambah Kidman. "Segala hal lain tidak saya bahas demi rasa hormat. Saya tetap berada di prinsip, 'Kami adalah keluarga,' dan itulah yang akan terus berlanjut. Gadis-gadisku yang cantik, kesayanganku, yang tiba-tiba saja sudah menjadi wanita dewasa."

Masa Sulit dan Kebangkitan di 2026

Kidman tidak menampik tahun 2025 adalah periode yang berat baginya. Ketika ditanya apakah setiap tahun adalah "tahunnya Nicole Kidman", ia menjawab dengan jujur, "Yah, tidak untuk tahun lalu. Saya diam. Ada hal-hal lain yang terjadi. Saya berada di dalam cangkang saya."

Namun, memasuki tahun 2026, Kidman menyatakan kesiapannya untuk kembali bersinar di industri hiburan. Ia dijadwalkan membintangi sekuel Practical Magic bersama Sandra Bullock serta serial Scarpetta di Prime Video. "Sekarang saya berada di tempat untuk mengatakan, '2026. Ini dia.' Saya punya Practical Magic. Saya akan dalam mode penyihir penuh," tuturnya.

Baca juga : Keith Urban Canggung Saat Ditanya Nicole Kidman, Perceraian Kini Jadi Sorotan

Kesepakatan Hak Asuh Anak

Berdasarkan dokumen perceraian yang diajukan di Davidson County, Tennessee, Kidman menyebut adanya "kesulitan rumah tangga dan perbedaan yang tidak dapat didamaikan" sebagai alasan berpisah dari Urban setelah menikah sejak 2006.

Pasangan ini resmi memfinalisasi perceraian mereka pada 6 Januari 2026. Dalam kesepakatan tersebut, Kidman diberikan hak asuh utama atas kedua putri mereka, Sunday Rose, 17, dan Faith Margaret, 15, di kediamannya di Nashville. Meski demikian, baik Kidman maupun Urban sepakat untuk berbagi tanggung jawab bersama dalam pengambilan keputusan besar terkait masa depan anak-anak mereka.

Dedikasinya sebagai ibu juga menjadi alasan mengapa Kidman belum mau merambah dunia penyutradaraan dalam waktu dekat. Ia mengaku ingin menghabiskan musim panas ini dengan aktivitas bersama anak-anaknya.

"Saya harus mengisi musim panas ini dengan urusan anak-anak," tutupnya. (People/Z-2)