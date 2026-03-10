EJAE Jadi Artis K-Pop Terpopuler di AS usai Raih 2,1 Miliar Streaming

EJAE(Doc Grammy)

INDUSTRI musik global dikejutkan dengan munculnya nama baru yang merajai pasar Amerika Serikat. Penyanyi-penulis lagu Korea-Amerika, EJAE, resmi dinobatkan sebagai artis K-Pop yang paling banyak diputar (most-streamed) di AS menurut data terbaru Luminate yang dirilis pada Maret 2026.

EJAE mencatatkan sejarah dengan meraih total 2,1 miliar streaming on-demand (audio dan video) sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Angka ini melampaui pencapaian grup-grup besar seperti Stray Kids (1,2 miliar streaming) dan BTS (892 juta streaming) di pasar domestik Amerika.

Siapa EJAE? Perjalanan dari Trainee SM Entertainment

Dibalik kesuksesan instannya di AS, EJAE memiliki kisah perjuangan yang mengharukan. Lahir dengan nama Kim Eun-jae, ia menghabiskan 10 tahun masa mudanya sebagai trainee di salah satu agensi terbesar Korea Selatan, SM Entertainment.

Baca juga : Rose Blackpink Cetak Sejarah, Jadi Artis K-Pop Pertama Menang di Brit Awards 2026!

Berlatih sejak tahun 2003, ia sempat digadang-gadang akan debut bersama anggota Girls' Generation. Namun, nasib berkata lain. EJAE dilepas oleh agensi pada 2014 tanpa pernah didebutkan. Kegagalan tersebut justru membawanya terbang ke New York untuk mendalami musik di Tisch School of the Arts, NYU.

Sosok di Balik Hit Red Velvet dan aespa

Sebelum dikenal sebagai penyanyi solo, EJAE adalah "senjata rahasia" di balik layar K-Pop. Ia merupakan komposer utama untuk lagu-lagu hits seperti:

Red Velvet: Psycho

Psycho aespa: Drama, Armageddon, Savage

Drama, Armageddon, Savage TWICE: Last Waltz

Last Waltz LE SSERAFIM: So Cynical

Fenomena K-Pop Demon Hunters dan Lagu "Golden"

Puncak popularitas EJAE meledak berkat film animasi Netflix "K-Pop Demon Hunters" (2025). Ia mengisi suara karakter Rumi dan membawakan lagu utama berjudul "Golden".

Baca juga : Sejarah Baru! "Golden" Jadi Lagu K-Pop Pertama yang Menangkan Grammy Awards

Lagu tersebut tidak hanya viral di TikTok, tetapi juga mencetak sejarah sebagai lagu K-Pop pertama yang memenangkan Golden Globe 2026 untuk kategori Best Original Song dan Grammy Awards 2026. Kesuksesan ini membuktikan bahwa narasi K-Pop kini telah berevolusi menjadi fenomena budaya global yang lebih inklusif di Amerika Serikat.

Statistik Streaming K-Pop di AS (Luminate 2026):

EJAE: 2,1 Miliar Huntr/x (Grup Fiksi): 1,8 Miliar Stray Kids: 1,2 Miliar BTS: 892 Juta

Saat ini, EJAE tengah mempersiapkan debut album solo penuhnya di bawah naungan Universal Records dan diprediksi akan terus mendominasi tangga lagu Billboard sepanjang tahun 2026. (Z-4)