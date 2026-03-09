Tepis Rumor Pisah, Pink dan Carey Hart Nikmati Malam Keluarga di Broadway

Penyanyi Pink memboyong keluarganya menonton musikal "& Juliet" di New York di tengah rumor perpisahan.(Andy Henderson)

PENYANYI kenamaan Pink menunjukkan bahwa keutuhan keluarga adalah prioritas utamanya. Di tengah rumor miring mengenai rumah tangganya, pelantun "Trustfall" tersebut menghabiskan malam minggu yang hangat bersama suaminya, Carey Hart, dan kedua anak mereka di New York City, Sabtu (7/3).

Pink, 46, dan Carey, 50, memboyong putri mereka, Willow, 14, serta putra mereka, Jameson, 9, ke Teater Stephen Sondheim untuk menyaksikan pertunjukan musikal populer, & Juliet. Musikal ini menarik perhatian khusus bagi sang diva karena salah satu lagu hitnya, "F---ing Perfect", menjadi bagian dari naskah pertunjukan yang mengimajinasikan ulang kisah klasik karya William Shakespeare tersebut.

Belajar Koreografi di Balik Panggung

Keseruan keluarga ini berlanjut hingga ke belakang panggung. Dalam video yang diunggah akun Instagram resmi & Juliet, Pink terlihat antusias mempelajari beberapa gerakan koreografi dari para pemeran.

"Menyambut tamu spesial yang sangat sempurna malam ini," tulis akun resmi tersebut dalam keterangan videonya.

Momen ini juga menjadi sangat emosional bagi Kandi Burruss, bintang Real Housewives of Atlanta yang memerankan karakter Angélique. Pertunjukan malam itu merupakan penampilan terakhir Kandi dalam produksi tersebut. Sebelumnya, Kandi sempat mengungkapkan betapa bermaknanya menyanyikan lagu milik Pink setiap malam.

"Pagi ini saya berkata, 'Saya harus menyanyikan lirik ini untuk diri saya sendiri.' Saya selalu merasa ragu pada diri sendiri, meskipun mungkin orang lain melihat saya tidak pernah ragu. Tapi orang hanya melihat sisi koin yang berkilau, bukan? Anda tidak melihat sisi lainnya yang kusam," ujar Kandi saat merefleksikan makna lagu "F---ing Perfect" bagi dirinya.

Pindah ke New York Demi Masa Depan Anak

Kehadiran Pink di New York bukan sekadar liburan singkat. Saat ini, ia tengah mengemban tugas sebagai pemandu acara tamu di The Kelly Clarkson Show khusus merayakan Women’s History Month.

Dalam salah satu episode, Pink mengungkapkan alasan mengharukan di balik kepindahannya ke kota berjuluk The Big Apple tersebut. Selain demi karier, ia ingin memberikan dukungan penuh bagi minat seni putrinya, Willow.

"Kami pindah ke sini karena saya adalah ibu yang hebat. Dan juga agar Willow bisa belajar teater dan merasakan lebih banyak pengalaman di Broadway," seloroh Pink dalam acara tersebut.

Pertemuan keluarga ini sekaligus membantah laporan media pada bulan lalu yang menyebutkan Pink dan Carey Hart telah berpisah setelah 20 tahun menikah. Dengan kemunculan publik yang kompak ini, Pink secara tidak langsung menegaskan bahwa hubungan mereka tetap solid. (People/Z-2)