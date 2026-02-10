Penyanyi Pink akan mengambil alih posisi host di The Kelly Clarkson Show selama sepekan. Kelly Clarkson ungkap alasan haru di balik pamitnya dari talk show.(Instagram)

PANGGUNG The Kelly Clarkson Show akan kedatangan energi baru yang luar biasa. Penyanyi ikonik Pink dipastikan bergabung sebagai pembawa acara tamu (guest host) untuk rangkaian episode spesial dalam rangka merayakan Women’s History Month (Bulan Sejarah Perempuan).

Pink akan memandu acara tersebut selama satu minggu penuh mulai 2 Maret mendatang. Berdasarkan rilis resmi, episode-episode tersebut akan berfokus pada pencapaian, ketangguhan, dan dampak perempuan di bidang musik, budaya, hingga komunitas. Selama pekan tersebut, sang pemilik acara, Kelly Clarkson, akan absen dari studio.

Kelly Clarkson mengungkapkan kekagumannya terhadap Pink melalui pernyataan resmi yang emosional.

"Satu-satunya hal yang membuat saya sedih tentang Pink yang membawakan The Kelly Clarkson Show selama seminggu adalah saya tidak bisa berada di sana untuk menontonnya," ujar Clarkson. "Saya telah menjadi penggemar sejak lama dan selalu terinspirasi oleh musik serta pribadinya. Saya mencintainya."

Pink pun tidak kalah antusias menyambut peran barunya ini.

"Saya telah tampil di stadion dan menari di dinding gedung, tetapi menggantikan teman saya Kelly Clarkson sebagai pembawa acara tamu adalah pencapaian yang benar-benar baru. Mari kita rayakan perempuan, kegembiraan, ketangguhan, dan apa pun yang menghampiri kita," ungkap pelantun "Trustfall" tersebut.

Musim Terakhir Kelly Clarkson

Kolaborasi ini bukanlah yang pertama bagi keduanya. Pada 2023, Pink pernah tampil dalam episode spesial "Songs & Stories" bersama Clarkson, di mana mereka membawakan versi akustik dari lagu-lagu hits seperti "Please Don't Leave Me" dan "What About Us".

Namun, kemeriahan ini hadir di tengah kabar perpisahan. Awal bulan ini, Kelly Clarkson mengonfirmasi musim ketujuh The Kelly Clarkson Show akan menjadi musim terakhirnya. Clarkson mengungkapkan bahwa keputusan berat ini diambil demi mengutamakan keluarganya.

"Keputusan ini tidaklah mudah, namun musim ini akan menjadi musim terakhir saya membawakan The Kelly Clarkson Show. Menjauh dari jadwal harian akan memungkinkan saya untuk memprioritaskan anak-anak saya, yang terasa perlu dan tepat untuk babak baru dalam hidup kami," tulis ibu dua anak tersebut.

Keputusan Clarkson ini mendapat dukungan luas dari rekan sesama artis, termasuk Jennifer Hudson. Hudson memberikan penghormatan kepada Clarkson dengan menyebutnya sebagai salah satu yang terbaik di industri ini. "Kelly luar biasa. Saya mendoakan yang terbaik untuknya. Dia telah bekerja dengan sangat baik, dan dia adalah seorang GOAT (Greatest of All Time)," puji Hudson.

Musim ketujuh ini dijadwalkan tetap tayang hingga musim gugur mendatang dengan menghadirkan beberapa pembawa acara tamu spesial lainnya yang akan diumumkan segera. (People/Z-2)