Kelly Clarkson Resmi Buka Residensi Terbarunya di Las Vegas Setelah Tertunda Seminggu

Penyanyi Kelly Clarkson akhirnya tampil pada residensi di Las Vegas, setelah tertunda selama seminggu.(Instagram)

KELLY Clarkson akhirnya kembali menyapa penggemar di Las Vegas lewat residensi terbarunya bertajuk Studio Sessions, yang resmi dimulai pada Jumat )11/7) malam, di Colosseum Caesars Palace. Ini menandai residensi kedua sang pemenang Grammy di Vegas dalam dua tahun terakhir.

Konser pembuka ini awalnya tidak direncanakan sebagai malam perdana. Clarkson sebelumnya dijadwalkan tampil pada 4 Juli, namun terpaksa membatalkan dua pertunjukan hanya beberapa jam sebelum naik panggung karena harus “melindungi” kondisi suaranya.

Permintaan Maaf

Di atas panggung, Clarkson dengan jujur menyampaikan permintaan maaf kepada penonton atas pembatalan tersebut. “Saya minta maaf jika ada dari kalian yang sudah siap datang akhir pekan lalu. Terkadang tubuh kita tak bisa diajak kompromi saat sakit,” ujarnya.

Sambil bersulang dengan penonton menggunakan satu shot tequila, Clarkson menambahkan, “Saya merayakan malam ini karena minggu lalu saya harus membatalkan pertunjukan. Saya menangis. Saya sangat sakit waktu itu, rasanya sangat menyebalkan. Tapi malam ini, saya sangat bahagia bisa berada di sini.”

Sebelumnya, dalam unggahan Instagram mendadak pada 4 Juli, Clarkson mengungkap persiapan dan latihan intensif menjelang residensi telah membebani pita suaranya. Sumber dekatnya juga menyebut Clarkson “sangat terpukul” karena harus membatalkan konser yang telah lama dinantikan.

Studio Sessions: Intim dan Personal, Bukan Sekadar Hiburan Vegas

Berbeda dari pertunjukan megah khas Vegas, Studio Sessions dikemas dalam nuansa lebih intim dan personal, seolah penonton ikut berada di dalam sesi rekaman. Clarkson mengenakan kaus Stevie Nicks dan celana jeans sepanjang pertunjukan, menggambarkan kesederhanaan dan kenyamanan layaknya hari biasa di studio.

Tak ada tata panggung yang berlebihan. Clarkson tampil dikelilingi band-nya, menciptakan suasana hangat dan santai. Ia hanya berganti ke gaun glamor saat encore, sembari bercanda, “Aku sudah mandi keringat malam ini.”

Selama dua jam penuh, ia menyuguhkan deretan lagu yang jarang dibawakan seperti “Sober” dan “Tight Rope”, serta hits ikonik seperti “Stronger” dan “My Life Would Suck Without You”. Ia juga membawakan single terbarunya, “Where Have You Been”, dan menyisipkan tribute untuk Dolly Parton — yang baru saja bergabung sebagai salah satu penampil tetap di Caesars Palace.

Clarkson Ungkap Telah Menjual Sebagian Katalog Lagu

Di sela konser, Clarkson mengejutkan penggemar dengan mengungkap bahwa ia baru saja menjual sebagian hak atas katalog musiknya. Tanpa menyebut nominal maupun pihak pembeli, ia menekankan peran penting sang kolaborator lama, Jason Halbert, dalam perjalanan kariernya sejak masa American Idol.

“Katalog itu tidak akan jadi seperti sekarang tanpa pria di balik piano itu,” katanya, menunjuk Halbert yang telah mendampinginya selama lebih dari dua dekade.

Kembali ke Las Vegas, Kembali Menyentuh Hati

Studio Sessions menjadi residensi kedua Clarkson di Las Vegas, menyusul keberhasilan pertunjukan Chemistry di Planet Hollywood pada musim panas 2023. Meski sempat tertunda, Clarkson kembali membuktikan bahwa ikatan musikalnya dengan Vegas belum usai—dan para penggemarnya pun setia menantikan setiap lantunan suaranya. (People/Z-2)