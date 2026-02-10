Jennifer Hudson Puji Kelly Clarkson yang Pamit dari Dunia Talk Show

Headline
KABAR mengejutkan datang dari panggung hiburan Amerika Serikat setelah penyanyi Kelly Clarkson mengumumkan The Kelly Clarkson Show, akan segera berakhir. Menanggapi hal tersebut, sesama alumni American Idol, Jennifer Hudson, memberikan pujian setinggi langit bagi sang kolega.
Dalam pemutaran perdana film animasi terbarunya, Goat, Hudson mengungkapkan kekagumannya terhadap pencapaian Clarkson selama tujuh musim memandu acara.
"Kelly itu luar biasa," ujar Hudson kepada Variety. "Saya mendoakan yang terbaik untuknya. Dia telah bekerja dengan sangat baik, dan dia adalah seorang GOAT (Greatest of All Time)!"
Sebelumnya, pada 2 Februari lalu, Kelly Clarkson mengonfirmasi musim ketujuh ini akan menjadi musim terakhirnya. Melalui pernyataan di Instagram, pelantun lagu Stronger itu mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan bekerja dengan tim luar biasa di Los Angeles dan New York, serta dukungan dari NBC.
Clarkson menjelaskan keputusannya untuk berhenti didasari keinginan untuk lebih fokus kepada anak-anaknya.
"Keputusan ini tidaklah mudah, namun musim ini akan menjadi musim terakhir saya membawakan 'The Kelly Clarkson Show'," tulisnya. "Menjauh dari jadwal harian akan memungkinkan saya untuk memprioritaskan anak-anak saya, yang terasa perlu dan tepat untuk babak baru dalam hidup kami."
Solidaritas Jennifer Hudson tidak berhenti pada Clarkson saja. Hudson, yang juga memiliki program The Jennifer Hudson Show, menunjukkan dukungan serupa kepada Sherri Shepherd setelah acara Sherri dibatalkan setelah empat musim.
Shepherd mengungkapkan melalui unggahan Instagram bahwa Hudson mengiriminya bunga sebagai bentuk simpati. "Saya sangat menghargainya. Saya berbicara dengan Jennifer Hudson kemarin. Dia menelepon saya. Saya sangat mencintainya," kata Shepherd.
Meskipun Clarkson akan segera turun takhta, The Kelly Clarkson Show, yang telah memenangkan 24 Daytime Emmy Awards sejak tayang perdana pada 2019, akan tetap mengudara hingga musim gugur 2026. Sisa tayangan tersebut rencananya akan menampilkan jajaran pembawa acara tamu spesial sebelum benar-benar berakhir.
Sikap Hudson yang merangkul rekan-rekan sejawatnya di tengah pasang surut industri televisi ini seolah membuktikan bahwa persaingan rating tidak menghalangi persahabatan sejati antar-pembawa acara. (People/Z-2)
Kelly Clarkson tampil tanpa riasan dalam episode terbaru podcast Not Gonna Lie milik Kylie Kelce, yang akan tayang pada 27 Maret.
