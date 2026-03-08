Ketika Nadin Amizah Persembahkan Lagu untuk Sang Kakak Ipar Almarhum Vidi Aldiano

Nadin Amizah(Video TikTok akun @infopanggung)

INDUSTRI musik tanah air berduka. Penyanyi kenamaan Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3/2026) pada usia 35 tahun setelah berjuang melawan kanker ginjal selama enam tahun terakhir. Kepergian Vidi meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, termasuk sang adik ipar, Nadin Amizah.

Meski tengah berduka, Nadin tetap tampil dalam gelaran Sparkle on Sound. Berdasarkan cuplikan video yang beredar luas di media sosial pada Minggu (8/3/2026), pelantun lagu “Semua Aku Dirayakan” tersebut sempat menghentikan sejenak penampilannya untuk menyapa penonton. Dengan tenang, Nadin berbagi perasaannya terkait kabar duka yang menimpa keluarganya.

“Aku ingin menjadikan malam ini untuk kakak iparku, Vidi. Kematiannya terjadi dengan sangat tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang paling ia cintai dan yang menyayanginya,” ujar Nadin di hadapan ribuan penonton.

Nadin juga mengajak seluruh penonton untuk mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. “Aku harap tidak hanya keluarganya yang menyayangi Kak Vidi. Aku minta doa dari teman-teman semua agar dimudahkan hisabnya di sisi Allah SWT. Berbahagialah di sana, Kak Vidi,” tutupnya sebelum melanjutkan lagu berikutnya, “Berpayung Tuhan,” yang ia persembahkan khusus untuk Vidi.

Vidi Aldiano ialah suami dari Sheila Dara Aisha. Kepergian pelantun tembang berjudul Status Palsu itu meninggalkan duka bagi keluarga besar dan para penggemarnya.