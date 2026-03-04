Park Bom 2NE1 Sebut Sandara Park Terlibat Skandal Narkoba, Ini Kronologi Lengkapnya!

Park Bom 2NE1 Sebut Sandara Park Terlibat Skandal Narkoba.(Dailysia)

PENYANYI asal Korea Selatan, Park Bom, kembali memicu kontroversi besar di awal tahun 2026. Melalui unggahan surat tulisan tangan di akun Instagram pribadinya pada Selasa (3/3/2026), anggota girl group legendaris 2NE1 ini melontarkan tuduhan serius yang menyeret nama rekan satu grupnya, Sandara Park.

Dalam surat yang kini telah dihapus tersebut, Park Bom mengklaim bahwa dirinya selama ini dijadikan "tameng" atau kambing hitam untuk menutupi dugaan skandal narkoba yang melibatkan Sandara Park di masa lalu. Pernyataan ini langsung mengguncang komunitas penggemar K-pop global.

Klarifikasi Kasus Adderall dan Tuduhan 'Kambing Hitam'

Park Bom membuka suratnya dengan membahas kembali kasus lama terkait penggunaan obat Adderall yang menjeratnya pada tahun 2010 dan terungkap ke publik pada 2014.

Baca juga : Prabowo Sebut Ada Elite yang Cari Kambing Hitam saat Bencana Sumatra

Ia menegaskan bahwa Adderall bukanlah narkotika, melainkan obat resep medis untuk menangani kondisi ADD (Attention Deficit Disorder) yang ia derita.

Namun, poin paling mengejutkan adalah saat ia menyebut nama Sandara Park. "Karena Sandara Park tertangkap dalam skandal narkoba, mereka menjadikan Park Bom sebagai pecandu narkoba untuk menutupinya," tulis Park Bom dalam surat tersebut.

Ia juga menyoroti kejanggalan regulasi di Korea Selatan yang menurutnya baru dibuat secara ketat setelah kasusnya mencuat, meskipun saat itu belum ada aturan hukum yang jelas mengenai Adderall di negara tersebut.

Baca juga : Polemik Pagar Laut, Pengamat: Jangan Cari Kambing Hitam

Isi Surat Lengkap Park Bom (Terjemahan):

"Untuk warga negara Korea, Halo. Saya Park Bom. Saya menulis ini karena ingin menyampaikan kebenaran... Adderall bukanlah narkoba. Saya adalah pasien ADD. Karena Sandara Park tertangkap dalam skandal narkoba, mereka menjadikan Park Bom sebagai pecandu narkoba untuk menutupinya."

"Kepada YG Entertainment, Yang Hyun-suk, Teddy Park, dan Lee Chae-rin (CL), tolong jangan melaporkan kepada pihak berwenang bahwa Park Bom menggunakan obat melebihi dosis resep..."

Respons Tegas Sandara Park: "Saya Tidak Pernah Pakai Narkoba"

Tidak butuh waktu lama bagi Sandara Park untuk menanggapi tuduhan tersebut. Pada Rabu (4/3/2026), melalui Instagram Story, Sandara memberikan pernyataan singkat namun tegas dalam bahasa Korea dan Inggris.

"Saya tidak pernah menggunakan narkoba. Saya mendoakan yang terbaik untuknya," tulis Sandara Park. Langkah ini didukung oleh para penggemar yang menyayangkan tuduhan terbuka tersebut di tengah hubungan persahabatan mereka yang selama ini dikenal sangat erat.

Kondisi Kesehatan Mental Park Bom Jadi Sorotan

Menanggapi kehebohan ini, pihak terdekat Park Bom memberikan keterangan kepada media Korea, OSEN. Mereka menyebutkan bahwa surat tersebut ditulis saat kondisi emosional Park Bom sedang tidak stabil. Sejak Agustus tahun lalu, Park Bom memang telah menghentikan seluruh aktivitasnya di dunia hiburan demi fokus pada pemulihan kesehatan mentalnya.

Agensi D-Nation Entertainment sebelumnya juga pernah meminta masyarakat untuk maklum atas unggahan-unggahan Park Bom di media sosial yang terkadang sulit dipahami, mengingat kondisi kesehatannya yang memerlukan istirahat total.

Fakta-Fakta Kunci Skandal Park Bom vs Sandara Park:

Tanggal Kejadian: 3 Maret 2026 (Unggahan surat Park Bom).

Isu Utama: Tuduhan pengalihan isu skandal narkoba dari Sandara Park ke Park Bom.

Status Hukum: Kasus Adderall Park Bom pada 2010 telah dihentikan (suspension of indictment) karena terbukti untuk pengobatan.

Posisi Sandara Park: Membantah keras dan menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba.

Hingga saat ini, pihak YG Entertainment maupun CL (Lee Chae-rin) belum memberikan pernyataan resmi terkait pencatutan nama mereka dalam surat kontroversial tersebut. (Z-10)