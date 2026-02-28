Film Setannya Cuan Tayang Jelang Lebaran, Ada Kenangan Babe Cabita

Headline
FILM horor-komedi Setannya Cuan akan tayang di bioskop pada 5 Maret 2026, atau menjelang lebaran. Film ini sekaligus menjadi kenangan terakhir untuk almarhum komika Babe Cabita.
Di film ini, Babe berpasangan dengan aktris Tizza Radia. Diceritakan, Babe menjadi sosok Babi Ngepet. Tizza pun mengenang momen kebersamaan bersama Babe di lokasi syuting, yang saat itu tengah dalam momen bulan puasa.
“Kalau buat aku kenangan bersama Babe, karena di film ini perannya kami sebagai suami-istri tentu sering ketemu di scene, bareng. Kami dari lokasi penginapan ke set itu kan masih 1,5 jam dengan kondisi jalan rusak, nah aku juga selalu bareng dengan Babe,” kata Tizza usai pemutaran film pada Sabtu, (28/2) di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.
“Dia (Babe) adalah lawan main yang mendukung lawan mainnya untuk tampil sebaik mungkin. Tidak berdiri sendiri,” kata Tizza.
“Waktu itu ada hari di mana selesai sore jam 4, sebelum buka puasa. Nah kami yang pemeran cewek-cewek juga masak bareng. Jadi memang di dalam dan di luar set itu kedekatannya luar biasa,” lanjut Tizza.
Film Setannya Cuan diproduksi oleh Radepa Black, dibintangi di antaranya oleh Fico Fahriza, Joe P-Project, Anyun Cadel, Nadine Alexandra, Dimas Andrean, Aming, Ben Kasyafani, Candil, Mega Carefansa, Gabriella Desta, Mongol Stres, Aming, Budi Dalton, dan Malih Tong Tong.
Mengisahkan dua jawara, Adang (Joe P Project) dan Asep (Anyun Cadel) yang bersaing memperebutkan kursi lurah. Kemenangan Adang justru menyisakan duka. Adang bangkrut dan ditinggal istri. Sementara Asep malah kaya raya. Asep bahkan mampu melunasi utang-utang Adang.
Keduanya juga bersaing memperebutkan janda muda bernama Mince (Nadine Alexandra). Rahasia kekayaan Asep diceritakan Ujang (Fico Fachriza). Asep selalu menang judi togel karena dibantu dukun Rojan (Candil). Rojan bersedia membantu, dengan syarat Adang harus membunuh Asep dan mencuri batu nisannya.
Kematian Asep menjadi awal kegemparan warga. Adang terus-terusan menang togel. Warga pun berbondong-bondong berburu pesugihan lewat pocong, tuyul hingga babi ngepet. Ulah dukun Rojan yang telah merusak mental warga, harus dihentikan.
