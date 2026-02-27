Virgoun Menikah dengan Lindi Fitriyana, ini Respons Inara Rusli

Vigoun(MI/Ardi)

MUSISI Virgoun resmi mengakhiri masa dudanya dengan menikahi sang kekasih, Lindi Fitriyana, pada Kamis (26/2/2026). Pernikahan yang digelar secara tertutup di kawasan Gading Serpong, Tangerang ini menarik perhatian publik, terutama terkait respons dari mantan istrinya, Inara Rusli.

Kapan Virgoun Menikah?

Virgoun dan Lindi Fitriyana melangsungkan akad nikah pada Kamis, 26 Februari 2026 sore hari. Lokasi pernikahan dipilih di Episode Hotel, Gading Serpong, Tangerang. Acara tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh keluarga besar serta sahabat dekat. Menariknya, ketiga anak Virgoun dari hasil pernikahannya dengan Inara Rusli juga tampak hadir memberikan dukungan kepada sang ayah.

Virgoun memberikan mahar yang cukup unik, yakni uang tunai sebesar Rp26.022.026 dan emas seberat 4,9 gram. Angka uang tunai tersebut dipilih secara khusus untuk melambangkan tanggal pernikahan mereka yang dianggap sebagai hari keberuntungan.

Respons Inara Rusli Soal Pernikahan Mantan Suami

Kabar pernikahan ini pun sampai ke telinga Inara Rusli. Saat dimintai keterangan oleh awak media, Inara memberikan respons yang sangat santai dan singkat. Ia mengaku tidak mengetahui detail pernikahan tersebut karena memang tidak mendapatkan undangan.

"Nggak tahu, nggak diundang. Semoga bahagia, itu saja," ujar Inara Rusli saat ditemui di kawasan Jakarta Barat.

Meskipun hubungannya dengan Virgoun sempat diwarnai konflik pasca-perceraian, Inara memilih untuk tetap memberikan doa baik bagi kehidupan baru mantan suaminya tersebut.

Awal Hubungan Virgoun dan Lindi Fitriyana

Hubungan Virgoun dengan Lindi Fitriyana ternyata tidak terjadi secara instan. Menurut keterangan keluarga, Lindi adalah teman lama Virgoun yang sudah dikenal sejak 5 hingga 7 tahun lalu. Namun, benih-benih cinta baru tumbuh dan menguat dalam dua tahun terakhir.

Lindi Fitriyana sendiri bukan orang baru di dunia hiburan. Ia merupakan seorang aktris yang kerap membintangi sinetron dan FTV, serta aktif di dunia tarik suara. Kedekatan Lindi dengan keluarga besar Virgoun, termasuk sang kakak Febby Carol, disinyalir menjadi alasan kuat hubungan ini melangkah cepat ke jenjang pelaminan setelah Virgoun resmi menyandang status duda.

Pernikahan ini digelar secara intimate untuk menjaga kesakralan momen, mengingat Virgoun sempat kecewa karena rencana pernikahannya sempat bocor ke publik sebelum hari H.

Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana pada 26 Februari 2026 menjadi babak baru bagi sang musisi. Meski Inara Rusli tidak hadir karena tidak diundang, doa singkat "semoga bahagia" menjadi penutup yang bijak dari sang mantan istri untuk mengawali tahun 2026 ini. (Z-4)