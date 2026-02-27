Momen Kocak Ed Sheeran Kalahkan ‘Thor’ Chris Hemsworth dalam Adu Panco

Jelang konser di Melbourne, Ed Sheeran dan Chris Hemsworth pamer aksi adu panco yang terinspirasi dari poster "Ragnarok and Roll". Siapa pemenangnya?(Instagram)

PANGGUNG hiburan dikejutkan dengan "pertarungan" tidak terduga antara bintang pop Ed Sheeran dan sang ‘Dewa Guntur’, Chris Hemsworth. Melalui unggahan video di Instagram pada Kamis (26/2/2026), Hemsworth membagikan momen seru saat keduanya melakukan adu panco yang diwarnai gelak tawa.

Aksi jenaka ini bermula dari karya seniman komik Wayne Nichols yang membuat poster berjudul "Ragnarok and Roll". Dalam ilustrasi tersebut, Sheeran tampak berhadapan dengan karakter ikonik Hemsworth, Thor, lengkap dengan gitar dan palu Mjolnir masing-masing. Terinspirasi dari karya tersebut, keduanya memutuskan untuk mewujudkan pertarungan itu di dunia nyata.

Ed Sheeran Mengejutkan Sang Pemeran Thor

Pada ronde pertama, Sheeran secara mengejutkan berhasil memberikan perlawanan sengit. Hemsworth tampak kesulitan menahan kekuatan penyanyi asal Inggris tersebut, sementara Sheeran terus tertawa melihat ekspresi sang aktor.

"Lakukan dengan benar. Ayo, ayo. Dia tidak bisa melakukannya," ejek Sheeran sambil tertawa sebelum akhirnya memenangkan putaran pertama.

Tak puas, keduanya mencoba ronde kedua menggunakan tangan yang berbeda. Kali ini, Hemsworth menunjukkan kekuatan ototnya hingga Sheeran mulai merosot dari kursinya karena berusaha keras menahan tekanan tangan sang pemeran Thor tersebut.

Keseimbangan Karier dan Keluarga

Momen kebersamaan ini terjadi tepat sebelum Ed Sheeran memulai rangkaian Loop Tour di Marvel Stadium, Melbourne, pada 26 Februari. Di stadion tersebut, poster karya Wayne Nichols juga akan dipajang untuk menyambut para penggemar.

Bagi Sheeran, menjalani tur dunia saat ini terasa jauh lebih ringan. Dalam wawancara sebelumnya, pelantun Shape of You ini mengungkapkan bahwa ia telah mencapai tahap karier di mana ia bisa mengatur jadwal kerjanya sendiri demi waktu bersama keluarga.

"Saya sangat menikmati karier saya. Saya suka tur, saya suka menulis lagu. Tur sekarang sudah sampai pada titik di mana, karena posisi karier saya, jadwalnya bisa menyesuaikan dengan keluarga dan saya bisa menentukan apa yang saya lakukan," ujar Sheeran.

Ayah dari dua anak, Lyra, 5, dan Jupiter, 3, ini menambahkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan adalah hal yang paling berharga baginya saat ini.

"Jadi, jika saya merasa 'Saya hanya ingin tampil di hari Sabtu,' itulah yang saya lakukan. Jika saya ingin tampil Jumat, Sabtu, dan Minggu, saya juga bisa melakukannya. Tapi jika itu terasa terlalu berat, saya tinggal bilang, 'Saya hanya ingin tampil hari Sabtu saja.' Berada di tahap karier di mana kehidupan keluarga menjadi prioritas utama dan saya tetap bisa melakukan semuanya, itu adalah keseimbangan yang sempurna," pungkasnya. (People/Z-2)