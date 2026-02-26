Bantah Pensiun, Chris Hemsworth Siapkan Kejutan Unik untuk Masa Depan Thor

Tangkapan layar youtube cuplikan teaser untuk film Avengers: Doomsday(youtube.com/Marvel Entertainment)

KABAR gembira bagi para penggemar Marvel Cinematic Universe (MCU). Aktor Chris Hemsworth memastikan bahwa dirinya masih akan terus memegang palu Mjolnir dan memerankan karakter ikonik, Thor.

Hemsworth menepis rumor pensiun saat hadir dalam siniar (podcast) SmartLess. Aktor yang telah memerankan Sang Dewa Petir sejak tahun 2011 ini menegaskan bahwa hubungannya dengan Marvel Studios masih berlanjut.

Bahkan, Hemsworth mengeklaim bahwa Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, masih sangat antusias untuk mengembangkan karakter Thor lebih jauh lagi.

"(Feige) mengatakan itu keren karena penonton sekarang mengharapkan perubahan dramatis dengan karakter tersebut. Dan apa pun yang kami lakukan selanjutnya, kami punya beberapa ide untuk melakukan sesuatu yang cukup unik lagi dan mudah-mudahan menjadi (berbeda)," ujar Hemsworth.

Evaluasi Karakter: Kurangi Lelucon, Perkuat Narasi

Menariknya, Hemsworth secara terbuka mengakui adanya "kesalahan arah" pada karakter Thor dalam film sebelumnya. Ia menyebut Kevin Feige mendukung penuh adanya transformasi baru agar karakter ini tidak terjebak dalam pola yang sama.

Hemsworth melanjutkan, "Kami mungkin terlalu banyak bercanda sehingga memicu celah (backlash)."

Kesadaran ini mengisyaratkan bahwa penampilan Thor di masa depan kemungkinan besar akan kembali ke arah yang lebih serius atau memiliki kedalaman emosional yang berbeda dari sebelumnya.

Peran Ayah di "Avengers: Doomsday"

Keseriusan arah baru ini mulai terlihat dalam cuplikan teaser untuk film Avengers: Doomsday yang dirilis akhir 2025 lalu. Dalam cuplikan tersebut, Thor tampil sebagai sosok ayah bagi Love.

Love sendiri merupakan putri dari Gorr sang Penjagal Dewa (Gorr the God Butcher), musuh Thor yang diperankan Christian Bale. Menariknya, karakter Love diperankan oleh India Rose Hemsworth, yang merupakan anak kandung Chris Hemsworth di dunia nyata.

Para penggemar tampaknya harus bersabar untuk melihat aksi lengkap mereka. Avengers: Doomsday dijadwalkan rilis secara global pada 18 Desember 2026, yang kemudian akan disusul oleh Avengers: Secret Wars pada 17 Desember 2027. (Ant/P-4)