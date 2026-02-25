Sinopsis Film The Foreigner: Aksi Jackie Chan dan Pierce Brosnan

Berikut Sinopsis Film The Foreigner(Doc IMDB)

THE Foreigner adalah film bergenre aksi, thriller dan drama politik yang dirilis pada tahun 2017. Film ini tayang dengan durasi 114 menit.

Film yang disutradarai Martin Campbell ini dibintangi oleh Jackie Chan dan Pierce Brosnan.

Film ini mengisahkan tentang Quan Ngoc Minh, seorang mantan pasukan khusus Vietnam yang kini hidup tenang sebagai pemilik restoran di London.

Hidupnya berubah drastis ketika putrinya tewas dalam aksi teror bom yang diklaim oleh kelompok radikal.

Hancur oleh duka dan merasa pihak berwenang lambat bertindak, Quan memutuskan mencari keadilan sendiri.

Ia mendatangi seorang pejabat pemerintah Inggris yang memiliki masa lalu terkait konflik politik Irlandia, Liam Hennessy.

Seiring penyelidikan berjalan, terungkap jaringan konspirasi politik yang rumit.

Quan menggunakan kemampuan tempurnya untuk memburu para pelaku, sementara Hennessy terjebak dalam tekanan politik dan rahasia masa lalu. (Z-4)

