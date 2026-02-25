Min Hee Jin Menang Gugatan Rp25,5 Miliar Lawan HYBE, Siap Jumpa Pers!

Min Hee Jin Menang Gugatan Rp25,5 Miliar.(Allkpop)

CEO OOAK Records, Min Hee Jin, dipastikan akan kembali berdiri di hadapan awak media setelah meraih kemenangan besar dalam gugatan hukum melawan HYBE.

Perselisihan terkait pembayaran opsi jual (put option) saham senilai Rp25,5 miliar (sekitar US$17,7 juta) tersebut akhirnya diputus oleh pengadilan.

Dalam keterangan resmi yang dirilis OOAK Records pada Selasa (24/2), Min Hee Jin dijadwalkan menggelar konferensi pers pada hari ini, Rabu, 25 Februari 2026, pukul 13.45 KST (11.45 WIB).

Acara yang berlangsung di Distrik Jongno, Seoul, ini akan menjadi momen bagi Min untuk menjelaskan hasil persidangan pertama dan memaparkan langkah strategisnya ke depan.

Kronologi Kemenangan Hukum Min Hee Jin

Divisi Perjanjian Sipil 31 dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul memberikan putusan yang berpihak pada Min Hee Jin. Pengadilan menetapkan bahwa pelaksanaan hak put option oleh Min adalah valid dan memerintahkan HYBE untuk membayar kewajiban sebesar Rp25,5 miliar.

Selain itu, pengadilan menolak gugatan terpisah yang diajukan HYBE untuk membatalkan perjanjian pemegang saham. Sebelumnya, HYBE menuduh Min melakukan pelanggaran serius dengan mencoba memisahkan ADOR dan NewJeans dari kendali induk perusahaan.

"Memang benar Min mengeksplorasi cara untuk memandirikan ADOR, namun tindakan tersebut saja tidak cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran material terhadap perjanjian pemegang saham," ujar majelis hakim dalam putusannya.

Statistik Kemenangan Gugatan (Estimasi):

Min Hee Jin: Rp25,5 Miliar

Mantan Wakil CEO Shin: Rp1,7 Miliar

Mantan Direktur Kim: Rp1,4 Miliar

Masa Depan Bersama OOAK Records

Setelah resmi meninggalkan ADOR dan HYBE pada November 2024, Min Hee Jin kini fokus membangun agensi independennya, OOAK Records. Kemenangan hukum ini memberikan momentum besar bagi proyek terbarunya, yaitu peluncuran boy group generasi baru.

OOAK Records baru saja membuka audisi global untuk mencari talenta pria kelahiran tahun 2008 hingga 2013. Proyek ini disebut-sebut akan membawa estetika unik khas Min Hee Jin yang sebelumnya sukses besar bersama NewJeans.

Meski menang di tingkat pertama, HYBE dikabarkan telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Selain itu, Pengadilan Distrik Pusat Seoul juga telah mengabulkan permohonan HYBE untuk menangguhkan eksekusi pembayaran wajib sampai putusan banding keluar. Hal ini menandakan bahwa "perang dingin" antara kedua pihak masih akan berlanjut di meja hijau.

