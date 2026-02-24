Bintang Emily in Paris, Lily Collins, akan memerankan Audrey Hepburn. Film ini mengungkap drama di balik layar pembuatan film klasik Breakfast at Tiffany's.(Instagram)

AKTRIS utama serial hits Netflix Emily in Paris, Lily Collins, resmi terpilih untuk memerankan sosok ikonik Audrey Hepburn dalam film terbaru. Proyek yang belum diberi judul ini akan menyoroti proses di balik layar pembuatan film komedi romantis legendaris tahun 1961, Breakfast at Tiffany’s.

Film ini diadaptasi dari buku nonfiksi karya Sam Wasson berjudul Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman. Naskahnya akan ditulis Alena Smith, kreator serial Dickinson di Apple TV. Meski demikian, hingga saat ini belum ada nama sutradara yang diumumkan.

Mimpi yang Menjadi Kenyataan

Lily Collins, yang merupakan putri musisi legendaris Phil Collins, mengungkapkan kegembiraannya melalui unggahan di Instagram. Ia mengaku telah mengagumi sosok Hepburn sepanjang hidupnya.

"Setelah hampir 10 tahun masa pengembangan dan kekaguman serta pemujaan seumur hidup terhadap Audrey, akhirnya saya bisa membagikan kabar ini. Merasa terhormat dan sangat gembira bahkan tidak cukup untuk mengekspresikan apa yang saya rasakan," tulis Collins.

Mengungkap Drama di Balik Layar

Film ini menjanjikan "catatan lengkap pertama tentang pembuatan film" aslinya. Penonton akan dibawa melihat drama masa pra-produksi hingga kecelakaan di lokasi syuting, termasuk insiden kru yang hampir tersengat listrik saat pengambilan gambar pembuka di luar toko utama Tiffany & Co di Fifth Avenue.

Proyek ini juga akan mengeksplorasi kontroversi pemilihan pemain pada masa itu. Penulis asli novela Breakfast at Tiffany’s, Truman Capote, sebenarnya menginginkan Marilyn Monroe untuk memerankan Holly Golightly. Namun, Monroe terikat kontrak dengan studio lain dan disarankan menolak peran tersebut karena dianggap dapat merusak citranya.

Setelah Shirley MacLaine dan Kim Novak menolak, Audrey Hepburn akhirnya terpilih meskipun bertentangan dengan keinginan Capote. "Paramount mengkhianati saya dalam segala hal dan memilih Audrey. Itu adalah pemilihan pemain paling keliru yang pernah saya lihat," keluh Capote kala itu.

Warisan Breakfast at Tiffany's

Film asli tahun 1961 tersebut meraih sukses besar dengan pendapatan sekitar US$14 juta pada masanya (setara dengan US$152 juta atau Rp2,3 triliun hari ini). Film tersebut juga memenangkan dua Piala Oscar untuk kategori Best Score karya Henry Mancini dan Best Song untuk lagu "Moon River" yang dinyanyikan sendiri oleh Hepburn.

Hingga saat ini, proses pemilihan pemeran untuk karakter lain, seperti Truman Capote dan sutradara Blake Edwards, masih terus berjalan. Sebelum Lily Collins, sosok Hepburn pernah diperankan oleh Jennifer Love Hewitt dalam film TV tahun 2000. Rooney Mara juga sempat dikaitkan dengan proyek biopik Hepburn lainnya pada 2023, namun proyek tersebut dibatalkan. (The Guardian/Z-2)