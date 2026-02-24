Kolaborasi Album Baru, Hilary Duff Ungkap Rahasia Jarang Bertengkar dengan Matthew Koma

Hilary Duff dan Matthew Koma(Instagram)

HILARY Duff kembali ke dunia musik dengan cara yang sangat personal. Dalam wawancara terbaru bersama Dakota Fanning untuk Interview Magazine yang dirilis Senin (23/2), bintang pop berusia 38 tahun ini menceritakan dinamika bekerja sama dengan suaminya, Matthew Koma, dalam penggarapan album terbarunya, luck… or something.

Meski banyak pasangan menghindari bekerja dalam satu proyek profesional yang sama, Duff menegaskan ia dan Koma sangat jarang berselisih.

"Semua orang bertanya, 'Bagaimana rasanya bekerja dengan suamimu? Apakah kalian sering bertengkar?' Saya menjawab, 'Kami benar-benar tidak pernah bertengkar,'" jelas Duff. Namun, ia kemudian meralatnya dengan sedikit candaan. "Yah, itu tidak sepenuhnya benar. Kami punya satu pertengkaran hebat setahun sekali."

Cerita Unik di Balik Pertengkaran

Sambil mengenang momen perselisihan terakhir mereka, alumni Disney Channel ini menceritakan kejadian unik saat ia melempar ponsel Koma ke semak-semak Bougainvillea. Insiden itu terjadi di tengah situasi penuh tekanan saat kebakaran besar melanda Los Angeles pada Januari 2025.

"Saat itu terjadi kebakaran. Kami harus mengungsi, kami membawa semua anak-anak, dan kami hanya butuh untuk meluapkan semuanya. Tapi biasanya kami tidak bertengkar," kenangnya.

Hilary Duff dan Matthew Koma dikaruniai tiga putri, Banks, Mae, dan Townes, serta putra Duff dari pernikahan sebelumnya, Luca. Koma pun sempat menyadari keharmonisan mereka belakangan ini. "Dia (Matthew) baru saja membahasnya tempo hari. Dia bilang, 'Kita sudah lama sekali tidak bertengkar.' Saya balik bertanya, 'Apakah kamu sudah siap?'"

Dukungan Penuh sebagai "Satu Unit"

Bagi Duff, keberadaan Koma bukan sekadar rekan kerja, melainkan sistem pendukung utama dalam persiapan album dan tur mendatangnya, Lucky Me Tour. Duff mengaku sempat merasa harus menjadi sosok yang tangguh sendirian karena tumbuh besar di industri hiburan sejak kecil.

"Kenyamanan yang saya rasakan dengan memiliki pria itu di pihak saya, terdengar klise memang, tapi bangun setiap hari dan menghadapi segala hal di dunia kami, kami adalah sebuah unit yang solid," ungkap bintang Lizzie McGuire tersebut.

Alasan Memilih Matthew Koma

Duff menegaskan tidak tertarik menggarap album dengan musisi lain selain suaminya. Ia memuji bakat luar biasa Koma yang telah berkecimpung di dunia musik sejak usia 15 tahun. Baginya, kolaborasi ini murni untuk menciptakan karya yang tulus, bukan sekadar mengejar lagu hit.

"Dia benar-benar meningkatkan kemampuan dan selera saya melampaui keyakinan. Setelah 10 atau 15 tahun tidak membuat rekaman, saya ingin album ini terasa sebagai sebuah kesatuan karya bagi orang-orang yang tumbuh mendengarkan saya dan sudah menunggu lama," pungkasnya. (People/Z-2)