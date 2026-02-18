Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

15 Trik Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book PS3 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
18/2/2026 22:00
Berikut Trik Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book PS3(Doc PlayStation)

ATELIER Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book PS3 adalah game RPG bertema alkimia yang dikembangkan oleh Gust Co. Ltd. dan diterbitkan oleh Koei Tecmo. Game ini dirilis untuk PlayStation 3, PlayStation 4, dan PS Vita, dan menjadi bagian dari seri Atelier.

Dalam game ini, pemain akan bermain sebagai Sophie Neuenmuller, seorang alkemis muda yang bercita-cita menjadi lebih hebat. Ia menemukan sebuah buku misterius bernama Plachta yang memiliki jiwa di dalamnya. Untuk mengembalikan ingatan buku tersebut, Sophie harus mempelajari dan menciptakan berbagai resep alkimia.

Berikut 15 Trik Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book PS3

1. Prioritaskan Resep Utama dan Tujuan Quest

  • Fokuslah menyelesaikan quest utama terlebih dulu, karena banyak resep penting baru terbuka setelah story progress.
  • Selesaikan quest yang memberi bahan langka atau EXP tinggi.

2. Pahami Sistem Alkimia

  • Eksperimen dengan bahan untuk menemukan efek tambahan.
  • Gunakan material berkualitas tinggi untuk meningkatkan hasil akhir.
  • Selalu cek syarat rahasia resep agar hasil lebih kuat.
  • Simpan blueprint tertentu dan ulangi eksperimen supaya kamu tahu kombinasi terbaik.

3. Kuatkan Karakter Utama

  • Latih Sophie dan temanmu di berbagai battle agar naik level cepat.
  • Gunakan equipment yang sesuai elemen musuh untuk menang lebih mudah.

4. Strategi Pertarungan

  • Serang musuh yang lemah lebih dulu.
  • Manfaatkan skill support yang bisa memulihkan HP atau buff tim.
  • Gunakan item yang kamu racik sendiri untuk efek maksimum.

5. Manajemen Item dan Inventory

  • Sering-sering buka menu inventory dan jual barang yang tidak perlu agar tidak penuh.
  • Simpan item crafting penting di stok supaya tidak kehabisan saat dibutuhkan.

6. Cari Bahan Langka dengan Teliti

  • Jelajahi area tersembunyi dan kembalilah setelah waktu tertentu agar respawn bahan muncul lagi.
  • Gunakan alat pencari item jika sudah tersedia.

7. Gunakan Perpustakaan dan Buku Panduan

  • Buku yang Sophie temukan bisa berisi resep baru atau petunjuk bahan langka.
  • Cek buku secara berkala dan catat hal penting.

8. Upgrade Workshop

  • Kapasitas penyimpanan
  • Efisiensi synthesis
  • Kualitas item yang bisa dibuat

9. Buat Item yang Bisa Dijual Mahal

  • Item healing level tinggi
  • Item elemen langka
  • Potion dengan efek besar

10. Kembali ke Lokasi Lama

  • Setelah mendapatkan skill baru atau alat, kembali ke area sebelumnya supaya bisa akses bahan baru atau shortcut.

11. Gunakan Passive Skill

  • EXP diperoleh
  • Item drop
  • Kecepatan crafting
  • Aktifkan skill yang sesuai gaya bermainmu.

12. Kenali Musuh di Tiap Area

  • Gunakan elemen lawan yang tepat.
  • Bawa potion yang cocok sebelum masuk battle besar.

13. Gunakan Save Point Secara Cerdas

  • Simpan sebelum synthesis rumit atau pertarungan bos.
  • Kalau eksperimen gagal, reload dan coba kombinasi berbeda.

14. Jangan Terlalu Fokus Farm Satu Bahan

  • Terus farming bahan yang sama membuat progresmu tertahan, seimbangkan antara farming dan quest.

15. Ikuti Event dan Dialog Karakter

  • Membantu NPC
  • Menyelesaikan pertanyaan atau dialog tertentu

Game ini cocok untuk pemain yang suka crafting, eksperimen item, dan cerita ringan penuh karakter unik. (Z-4)

Sumber: gamefaqs, psnprofiles



Editor : Reynaldi
