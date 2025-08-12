Kumpulan Trik Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book PS3 Lengkap

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
ATELIER Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book untuk PS3 adalah sebuah JRPG bergenre alkimia yang dikembangkan oleh Gust dan diterbitkan oleh Koei Tecmo.
Game ini adalah seri pertama dari Mysterious trilogy dalam franchise Atelier, yang menggabungkan eksplorasi, pengumpulan bahan, crafting, dan pertarungan berbasis giliran.
Kamu bisa memanfaatkan glitch untuk mendapatkan kualitas equipment sebesar 999:
Senjata terbaik:
Efeknya meningkatkan damage serangan normal lebih efektif dibandingkan skill biasa.
Armor terbaik:
Kombinasi ini membuat karakter sangat tangguh, terutama di mode Despair.
Game versi PS3 memiliki beragam trophy yang bisa kamu koleksi, mulai dari bronze hingga platinum seperti:
Dalam game ini, Kamu bermain sebagai Sophie Neuenmuller, seorang alkemis pemula yang tinggal di kota Kirchen Bell. Suatu hari, Sophie menemukan sebuah buku misterius bernama Plachta—yang ternyata memiliki jiwa dan bisa berbicara.
Tugas utama Sophie adalah mengembalikan ingatan Plachta dengan cara menulis resep-resep alkimia di dalam buku itu. (Z-4)
