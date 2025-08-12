Headline
Kumpulan Trik Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book PS3 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
12/8/2025 23:00
Kumpulan Trik Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book PS3 Lengkap
Berikut Trik Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book PS3(Doc PlayStation)

ATELIER Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book untuk PS3 adalah sebuah JRPG bergenre alkimia yang dikembangkan oleh Gust dan diterbitkan oleh Koei Tecmo.

Game ini adalah seri pertama dari Mysterious trilogy dalam franchise Atelier, yang menggabungkan eksplorasi, pengumpulan bahan, crafting, dan pertarungan berbasis giliran.

Berikut Trik Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book PS3

1. Glitch "999 Quality" pada Equipment

Kamu bisa memanfaatkan glitch untuk mendapatkan kualitas equipment sebesar 999:

  • Saat crafting, pilih trait yang meningkatkan kualitas.
  • Setelah itu tekan tombol bulat, lalu keluar ke menu.
  • Dari menu bahan, tekan OPTION untuk kembali ke layar seleksi trait, tanpa menekan X.
  • Ulangi langkah ini hingga kualitas mencapai 999, lalu konfirmasi trait yang diinginkan.
  • Glitch ini secara drastis meningkatkan statistik peralatan, bahkan hingga dua kali lipat.

2. Panduan Trait untuk Equipment Terbaik

Senjata terbaik:

  • Well Rounded Power
  • Avidya Attack
  • Barrage Attack

Efeknya meningkatkan damage serangan normal lebih efektif dibandingkan skill biasa.

Armor terbaik:

  • Well Rounded Power
  • All Stat Super Enhance
  • Dragonscale Defense

Kombinasi ini membuat karakter sangat tangguh, terutama di mode Despair.

3. Daftar Trophy

Game versi PS3 memiliki beragam trophy yang bisa kamu koleksi, mulai dari bronze hingga platinum seperti:

  • Meeting A Wonder Book.
  • hange A Mood, Close Friendship, Good Friend!
  • Custom Made Equipments, Suitable and Strong Equipments.
  • The Master of Inspiration.
  • The Alchemist of Exhaustion.

4. Tips Awal dari Komunitas

  • Rajin berbicara dengan NPC, ini mempercepat progress event karakter dan membuka resep baru yang dibutuhkan.

Dalam game ini, Kamu bermain sebagai Sophie Neuenmuller, seorang alkemis pemula yang tinggal di kota Kirchen Bell. Suatu hari, Sophie menemukan sebuah buku misterius bernama Plachta—yang ternyata memiliki jiwa dan bisa berbicara.

Tugas utama Sophie adalah mengembalikan ingatan Plachta dengan cara menulis resep-resep alkimia di dalam buku itu. (Z-4)



Editor : Reynaldi
