Ayah Rapper Wiz Khalifa Meninggal Dunia Secara Mendadak

Rapper Wiz Khalifa berduka atas meninggalnya sang ayah, Laurence W. Thomaz, di usia 63 tahun.

RAPPER kenamaan Wiz Khalifa membawa kabar duka melalui media sosialnya. Ayah sang musisi, Laurence W. Thomaz, dilaporkan meninggal dunia secara mendadak pada usia 63 tahun.

Kabar ini dibagikan langsung oleh rapper bernama asli Cameron Jibril Thomaz tersebut melalui platform X pada Jumat (13/2). Wiz Khalifa mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup dan kariernya tersebut.

"Hari ini ayahku memutuskan untuk tidak bangun lagi," tulis pelantun hit Black and Yellow itu. "Aku akan selalu mencintainya, merindukannya, dan bersyukur atas hal-hal yang dia ajarkan kepadaku."

Ia menambahkan sang ayah pergi dengan tenang. "Dia pergi seperti seorang yogi sejati, dalam kedamaian dan pada waktunya sendiri. Aku mencintaimu selamanya, Laurence W. Thomaz."

Janji Terakhir dan Pengaruh Musik

Dalam unggahan lainnya, Wiz Khalifa menceritakan percakapan terakhir mereka adalah membahas tentang film yang ia bintangi. Ia bahkan sempat berjanji kepada sang ayah untuk lebih banyak mengambil peran di dunia akting. Diketahui, sang rapper dijadwalkan membintangi drama kriminal mendatang berjudul Moses the Black.

Wiz Khalifa juga mengenang jasa besar ayahnya yang merupakan mantan anggota militer. Setelah orang tuanya bercerai, ia tinggal bersama sang ayah di Pittsburgh. Laurence-lah yang pertama kali membukakan jalan bagi bakat musiknya dengan mendirikan studio rekaman di kampung halaman mereka.

"Saya tinggal di studio itu. Dan itulah yang mengubah saya menjadi siapa saya hari ini," kenang Wiz Khalifa dalam sebuah wawancara terdahulu.

Reuni di Kehidupan Lain

Melalui Instagram Stories, Wiz Khalifa mengunggah foto-foto kenangan masa kecil, termasuk momen saat sang ayah membantunya bermain ayunan. Salah satu unggahan yang menyentuh memperlihatkan foto masa muda ayahnya bersama mendiang saudaranya, Dorien "Lala" Thomaz, yang telah wafat pada 2017.

"Anak buahku sangat keren," tulisnya. "Kau dan La La kini bersama lagi."

Di tengah masa sulit ini, pria berusia 38 tahun tersebut berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan moral yang diberikan. Ia mengaku merasa terhibur melihat betapa banyak orang yang mencintai dan menghormati ayahnya.

"Kepergian ayahku memang mendadak, tetapi melihat betapa banyak orang yang mencintai dan menghormatinya membuatku bahagia. Aku tahu dia bangga telah meninggalkan dampak positif di bumi ini. Benar-benar hanya itu yang ia inginkan," tutupnya. (People/Z-2)