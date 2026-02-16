Jessica Alba Resmi Cerai, Bayar Cash Warren Rp50 Miliar untuk Pembagian Aset

Aktris Jessica Alba dan suaminya, produser film Cash Warren.(Michael TRAN / AFP)

KABAR mengejutkan datang dari panggung Hollywood di awal tahun 2026. Aktris sekaligus pengusaha sukses, Jessica Alba, secara resmi telah menyelesaikan proses perceraiannya dengan produser Cash Warren. Setelah membina rumah tangga selama kurang lebih 18 tahun, pengadilan tinggi Los Angeles akhirnya mensahkan pembubaran pernikahan mereka pada pertengahan Februari 2026.

Dalam dokumen putusan cerai yang beredar, salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah kewajiban Jessica Alba untuk membayar sejumlah uang kepada mantan suaminya sebagai bagian dari pembagian harta bersama. Nominal yang disepakati mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp50 miliar dalam Mata Uang Rupiah.

Meskipun selama ini dikenal sebagai pasangan yang jauh dari gosip miring, Jessica Alba dan Cash Warren ternyata sudah mengalami keretakan sejak akhir tahun 2024. Dalam dokumen gugatan yang diajukan, penyebab utama perceraian mereka disebutkan sebagai "perbedaan yang tidak dapat didamaikan" atau irreconcilable differences.

Sumber terdekat pasangan tersebut mengungkapkan bahwa keduanya merasa telah tumbuh ke arah yang berbeda. Kesibukan Jessica dalam mengelola imperium bisnisnya, The Honest Company, serta karier Cash di dunia produksi film membuat waktu kebersamaan mereka semakin berkurang. Perpisahan ini disebut berlangsung secara damai dan merupakan keputusan bersama demi kebaikan anak-anak mereka.

Mengapa Pembagian Aset Mencapai Rp50 Miliar?

Banyak pihak bertanya-tanya mengapa Jessica Alba harus membayar hingga Rp50 miliar kepada Cash Warren. Berdasarkan hukum di California, aset yang diperoleh selama masa pernikahan harus dibagi secara adil jika tidak ada perjanjian pranikah yang mengatur sebaliknya. Nominal Rp50 miliar tersebut merupakan "pembayaran penyeimbang" atau equalization payment.

1. Penyeimbang Nilai Properti Bersama

Pasangan ini diketahui memiliki sejumlah properti mewah, termasuk mansion di Beverly Hills yang dibeli seharga USD10 juta pada tahun 2017. Karena Jessica Alba tetap memegang kepemilikan atas rumah tersebut, ia diwajibkan memberikan kompensasi tunai kepada Cash Warren sebesar setengah dari nilai ekuitas properti yang dianggap sebagai harta bersama.

2. Kesepakatan Tanpa Tunjangan Nafkah

Dalam putusan tersebut, ditegaskan bahwa baik Jessica maupun Cash sepakat untuk tidak menuntut tunjangan nafkah pasangan (spousal support) satu sama lain. Sebagai gantinya, pembayaran tunai di muka (lump-sum) sebesar Rp50 miliar dianggap sebagai solusi final untuk memutus keterikatan finansial di masa depan.

3. Skema Pembayaran Bertahap

Berdasarkan laporan hukum, pembayaran Rp50 miliar ini tidak dilakukan sekaligus. Jessica Alba akan membayarnya dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp25 miliar dibayarkan segera setelah putusan, sementara sisanya akan dilunasi pada tahun 2027 mendatang.

Hak Asuh Anak dan Status Hukum Baru

Selain masalah finansial, pengadilan juga menetapkan bahwa Jessica dan Cash akan berbagi hak asuh bersama atas ketiga anak mereka: Honor Marie, Haven Garner, dan Hayes Alba. Keduanya berkomitmen untuk tetap menjadi orang tua yang kompak meski sudah tidak lagi terikat status pernikahan.

Bersamaan dengan resminya perceraian ini, Jessica Alba juga mengajukan permohonan untuk mengembalikan nama legalnya. Hakim telah mengabulkan permintaan tersebut, sehingga sang aktris kini secara resmi kembali menggunakan nama aslinya, Jessica Marie Alba, dan menanggalkan nama belakang "Warren". (Z-4)