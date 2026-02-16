Diisukan Pacaran, Cynthia Erivo Ungkap Fakta Kedekatannya dengan Ariana Grande

Headline
DUNIA hiburan internasional sempat dihebohkan dengan spekulasi mengenai hubungan asmara antara dua bintang utama film Wicked, Cynthia Erivo dan Ariana Grande. Kedekatan mereka yang sangat intens di depan publik memicu rumor bahwa keduanya menjalin hubungan lebih dari sekadar sahabat. Menanggapi hal tersebut, Cynthia Erivo akhirnya buka suara untuk meluruskan persepsi publik.
Dalam wawancara terbaru dengan majalah Stylist pada pertengahan Februari 2026, Cynthia Erivo menyebut rumor tersebut sebagai sebuah "ketertarikan yang aneh" (strange fascination) dari publik. Ia menjelaskan bahwa banyak orang tampaknya sulit memahami bagaimana dua perempuan bisa memiliki ikatan emosional yang sangat dalam tanpa harus menjadi sepasang kekasih.
Cynthia menegaskan bahwa hubungannya dengan pelantun Eternal Sunshine tersebut murni bersifat platonis dan sudah seperti saudara perempuan (sisterhood). Menurutnya, masyarakat sering kali merasa tidak nyaman melihat kedekatan emosional yang nyata di depan kamera, sehingga langsung melabelinya sebagai hubungan romantis atau sekadar pengaturan untuk promosi film.
"Pada awalnya, saya pikir orang tidak mengerti bagaimana mungkin dua wanita bisa berteman sangat dekat tanpa menjadi kekasih. Ada ketertarikan aneh di mana orang mengira kami berpura-pura untuk kamera atau kami adalah sepasang kekasih," ujar Cynthia Erivo.
Rumor kencan ini tidak muncul tanpa alasan. Sejak dimulainya tur dunia Wicked pada akhir 2024 hingga perilisan sekuelnya, Wicked: For Good, netizen di media sosial terus mengunggah kompilasi video yang mereka sebut sebagai "Cynthia and Ariana Core".
Beberapa hal yang memicu kehebohan netizen antara lain:
Sepanjang kebersamaan mereka, terdapat beberapa momen kunci yang dianggap sebagai bukti kedekatan luar biasa mereka:
Kedua aktris ini mengabadikan persahabatan mereka dengan tato bertuliskan "For Good" di telapak tangan mereka. Lokasi tato ini dipilih secara sengaja agar saat mereka berpegangan tangan, tulisan tersebut akan saling bersentuhan. Selain itu, mereka juga memiliki tato bunga poppy yang identik.
Pada premier film di Singapura akhir tahun lalu, Cynthia dengan sigap pasang badan melindungi Ariana dari seorang penggemar yang mencoba menerobos barikade keamanan. Momen ini memperlihatkan betapa protektifnya Cynthia terhadap sahabatnya tersebut.
Sebuah klip viral memperlihatkan momen emosional di mana Ariana memegang jari kelingking Cynthia saat sedang diwawancara. Ariana kemudian menjelaskan bahwa ia terbiasa menyalurkan energi dan dukungan melalui sentuhan fisik, terutama saat merasa gugup atau terharu.
Meskipun rumor terus berembus, fakta menunjukkan bahwa keduanya telah memiliki pasangan masing-masing. Ariana Grande diketahui menjalin hubungan dengan aktor Ethan Slater, sementara Cynthia Erivo telah lama dikaitkan dengan Lena Waithe. Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi publik mengenai pentingnya menghargai persahabatan perempuan yang mendalam tanpa harus memberikan stigma romantis. (Z-4)
