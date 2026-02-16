Dirumorkan Jadi James Bond, Callum Turner Akhirnya Buka Suara

Callum Turner(Digital Spy)

SAAT menghadiri Berlin Film Festival untuk mempromosikan film terbarunya, Rosebush Pruning, aktor Callum Turner langsung dicecar mengenai rumor panas yang menyebut dirinya sebagai kandidat kuat James Bond berikutnya.

Aktor asal Inggris berusia 35 tahun ini dihujani pertanyaan mengenai peran agen rahasia 007 tersebut hanya beberapa menit setelah konferensi pers dimulai. Dalam sebuah wawancara, wartawan yang bertanya berdalih ingin segera membahas topik yang telah menjadi rahasia umum tersebut, mengingat nama Turner kian dikaitkan dengan proyek Bond perdana garapan sutradara Denis Villeneuve di bawah naungan Amazon MGM Studios.

Menanggapi rumor tersebut, Turner memberikan jawaban yang sangat berhati-hati. "Pertanyaan itu masih terlalu dini. Saya tidak akan berkomentar tentang hal itu, terima kasih," ujar aktor Fantastic Beasts itu.

Rekan main Turner, Tracy Letts, kemudian berusaha mencairkan suasana dengan menimpali, “Maaf, sebenarnya sayalah James Bond berikutnya!” yang langsung disambut gelak tawa.

Turner pun membalas dengan santai, “Tracy, saya pikir kamu tidak akan mengatakan apa pun.”

Sikap tertutup Turner ini sebenarnya bukan hal baru, mengingat ia memang dikenal pandai menghindar dari pertanyaan pribadi, termasuk soal hubungannya dengan penyanyi Dua Lipa yang baru saja mengonfirmasi pertunangan mereka tahun lalu.

Kemampuannya menjaga rahasia ini bahkan dianggap banyak pihak sudah setara dengan karakter agen stealth James Bond yang dirumorkan akan ia perankan.

Sikap Turner untuk tutup mulut dinilai bijak. Sejarah Hollywood penuh dengan rumor pemain Bond yang dianggap "pasti" namun berakhir nihil.

Nama-nama seperti Aaron Taylor-Johnson, Tom Hiddleston, Regé-Jean Page, hingga Damian Lewis pernah menjadi kandidat kuat, namun belum ada yang secara resmi bergabung dengan waralaba berusia 63 tahun tersebut. Hal ini juga mengingatkan pada hilangnya kesempatan emas Idris Elba, yang satu dekade lalu mengaku dirinya sudah terlalu tua untuk peran tersebut.

Sejak Amazon mengakuisisi MGM, rencana masa depan 007 seolah diatur ulang. Pada Februari lalu, pendiri Amazon Jeff Bezos bahkan sempat terlihat meminta masukan publik atas kandidat melalui platform X. Berdasarkan respons netizen, Henry Cavill menjadi pilihan utama pengguna media sosial.

Meski Daniel Craig terakhir kali muncul sebagai Bond dalam No Time to Die kurang dari lima tahun lalu, publik tampak sudah tidak sabar menanti penerusnya.

