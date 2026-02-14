Film Joko Anwar Ghost in the Cell Dapat Sambutan Meriah dari Penonton Berlinale

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
FILM horor komedi satir terbaru dari penulis dan sutradara Joko Anwar, Ghost in the Cell mendapat sambutan yang meriah saat penayangan perdana (world premiere) di Berlin International Film Festival (Berlinale) 2026. Antusiasme untuk film ini sudah terasa sejak penjualan tiket untuk seluruh pemutaran film ini terjual habis (sold out), hingga saat world premiere film ini mendapat tepuk tangan gemuruh dan respons positif dari para penonton.
Di Berlinale 2026, film Ghost in the Cell diputar dalam program Forum, yang dikenal sebagai program yang menampilkan kurasi film-film dengan visi sinematik yang kuat, berani secara bentuk, serta tajam dalam membaca realitas sosial dan politik. Di Berlinale, Ghost in the Cell diputar selama empat kali pada 13–22 Februari 2026, atau selama festival film tersebut berlangsung.
“Kami ingin bikin film yang benar-benar menghibur. Tapi ketika film selesai, akan ada pemikiran yang nempel di kepala mereka tentang situasi hidup di Indonesia,” kata penulis dan sutradara Joko Anwar dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (14/2).
Di film ini, Joko mengeksplorasi elemen horor supernatural—yang dalam dekade terakhir ia selalu memberikan penyegaran genre tersebut—terasa menjadi sesuatu yang tak terelakkan, alih-alih sekadar sebagai tontonan yang hanya menghibur. Joko menyebutkan, di film Ghost in the Cell ia ingin lebih berfokus pada karakter secara mendalam, tak hanya sekadar mengandalkan bangunan set yang ada di filmnya.
“Ini adalah film kami yang paling menghibur saat ini tapi juga reflektif,” tambah Joko.
Produser Tia Hasibuan mengungkapkan perasaan leganya setelah Ghost in the Cell mendapat sambutan yang meriah dan antusias dari audiens internasional.
“Cerita di film ini sangat merefleksikan apa yang terjadi dengan dinamika yang ada di Indonesia. Namun, saat melihat respons penonton dari luar Indonesia di Berlinale, ternyata horor komedi satir ini juga bisa relate dengan mereka. Semoga sambutan positif ini berlanjut saat filmnya tayang di Indonesia pada 16 April 2026," katanya. (H-3)
Dalam trailer film Monster Pabrik Rambut (Sleep No More), aktor Iqbaal Ramadhan tampil sangat berbeda dari yang ditampilkan di berbagai film yang ia bintangi sebelumnya.
Berlatar di sebuah penjara di Indonesia yang dikuasai kekerasan dan ketidakadilan, Ghost in the Cell bukan sekadar film genre yang menawarkan ketegangan.
Film dokumenter No Other Land yang pada awal Maret meraih penghargaan Best Documentary Feature di Academy Awards ke-97 menjadi sorotan dunia
Selama Berlinale, yang berlangsung dari 13 hingga 22 Februari 2026, film Ghost In The Cell dijadwalkan naik layar sebanyak empat kali.
Dalam trailer film Monster Pabrik Rambut (Sleep No More), aktor Iqbaal Ramadhan tampil sangat berbeda dari yang ditampilkan di berbagai film yang ia bintangi sebelumnya.
Berlatar di sebuah penjara di Indonesia yang dikuasai kekerasan dan ketidakadilan, Ghost in the Cell bukan sekadar film genre yang menawarkan ketegangan.
Film pendek Little Rebels Cinema Club memenangkan penghargaan Crystal Bear pada kategori Generation Kplus Short Film dalam gelaran Festival Film Internasional Berlin, Berlinale, ke-75.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved